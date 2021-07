Praktikem ve Starém Městě bude od 7. července Martin Novák. Od dosavadní lékařky Lenky Vysloužilové v těchto týdnech přebírá ordinaci.

„Je to mladý pan doktor, pracoval v nemocnici na Ostravsku. Jeho otec ordinuje v Hanušovicích, pokud by byl třeba zástup, bude možné to takto řešit,“ řekl starosta Starého Města Jiří Kamp.

Dosavadní lékařka Lenka Vysloužilová odchází do důchodu. Staroměstská radnice za ni dlouho hledala náhradu. V březnu místní natočili působivý videoklip, kterým do města lékaře lákali. Do natáčení se zapojila zhruba dvacítka lidí.

„V tištěném inzerátu lékař neuvidí, co může Staré Město nabídnout. Zároveň panuje klišé, že Staré Město je odlehlá oblast s vysokou nezaměstnaností. Přitom se tu žije velmi dobře. Člověku můžete říkat, že to tady není odlehlé a máme co nabídnout, ale pokud to nevidí, tak ho to nechytne,“ objasnila letos na jaře Ivana Janoušková, která za nápadem natočit video stála.

Čtyřminutový spot k nalezení lékaře dopomohl.

„Po tom videu se přihlásil pan doktor někde od Rudy nad Moravou, že by měl zájem. My jsme už ale měli spolupráci rozjednanou s panem Novákem a bylo by nefér, kdybychom začali vyjednávat s někým jiným,“ poznamenal starosta Kamp.

Na Šumpersku a Jesenicku nejde zdaleka o jediný případ, kdy vesnice nebo malé město hledá lékaře. V poslední době hledaly praktika, zubaře nebo dětského lékaře například Štíty nebo Javorník. V některých případech se náhradu za odcházejícího doktora najít podaří, jindy skončí bez náhrady a pacienti tak musí lékaře hledat jinde, typicky ve větším městě.

V Česku ordinuje pět tisíc praktických lékařů. Jejich průměrný věk se v roce 2019 pohyboval na 57 letech, pětina ze všech praktiků byla v důchodovém věku. Průměrný věk dětských lékařů byl loni v Česku šedesát let. Pokud by se lékaři v důchodovém věku rozhodli naráz odejít do penze, způsobilo by to ve zdravotní péči závažný problém.