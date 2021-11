Stavbaři aktuálně budují za 11,7 milionu korun zhruba sedm set metrů chodníku s osvětlením podél ulice Petrovské. Vést bude až ke škole v Petrově nad Desnou. „Pohyb dětí i dospělých je tam poměrně velký. Je to rovný úsek, auta tam jezdí rychleji,“ objasnil potřebu vybudování chodníku starosta Vikýřovic Václav Mazánek.

Za budoucím chodníkem v současnosti leží pole, které zasahuje až k železniční trati. V budoucnu má silnici i z této strany lemovat řada rodinných domů. Konkrétně se v úseku ke škole počítá se sedmadvaceti parcelami.

V obci přitom nejde o jediné místo určené k zástavbě. V prostor s obytnými domy se může změnit i kus pole mezi ulicí Petrovskou a tratí za ulicí Úzká.

Počet obyvatel Vikýřovic, který v posledních letech stagnoval, by tak opět mohl začít růst. Kvůli velkému počtu zájemců v obci před několika lety otevřeli druhou budovu mateřské školy. Všech 24 míst se podařilo bez problémů obsadit. Díky rostoucímu počtu dětí není třeba ani slučovat třídy v místní základní škole. Vikýřovické děti se v domovské obci učí do pátého ročníku. Zavedení druhého stupně Vikýřovičtí neplánují.

„Lidé mají zafixované, že na druhý stupeň vikýřovické děti musí do Šumperka. Šumperk je blízko a druhý stupeň má na takové úrovni, že tam ty děti jdou. Pár dětí, kolem pěti, šesti, jde do svazkové školy. Jsou to většinou děti z horní části Vikýřovic,“ uzavřel starosta Mazánek.