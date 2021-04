Velikonoční krása. Takto se vyzdobil Šumperk a další blízká města. Podívejte se

Kraslice malované malé i velké, zajíčci, slepičky, kuřátka a proutěné dekorace. Města na Šumpersku a Jesenicku se vyšňořila velikonoční výzdobou. Podívejte se, jak to vypadá v Šumperku, Zábřehu, Jeseníku či Mohelnici. Stojí to za to.

Velikonoční výzdoba v Mohelnici. | Foto: Deník/Petr Krňávek