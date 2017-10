Velká Kraš může těžit drahokamy

Před několika desítkami let se jím zavážely lesní cesty, nyní může být významným zdrojem příjmů. Řeč je o křišťálu, jehož zřejmě největší středoevropské ložisko se nachází u Velké Kraše na Jesenicku.

Obec získala povolení k dobývání drahého kamene.

Nyní místní zvažují konkrétní způsoby provozování těžby.

Pro náhodného turistu jsou to jen velké díry uprostřed lesa. Odborníci a místní obyvatelé však vědí, že právě na tomto místě u Velké Kraše se nachází významné ložisko křišťálu.

„Z dětství si pamatuji, že se do těch štol dalo dostat. Báňský úřad je pak musel znepřístupnit,“ vypráví Jaromír Kočí, který ložisko v lese nad Velkou Kraší zná.

Rudné doly Příbram nad obcí v 50. letech minulého století prováděly geologický průzkum. Ložisko bylo vedené jako zdroj optického křemene, tedy technického nerostu.

„Kámen těžili, drtili ho a pak jím zasypávali cesty. Na zemi jsme tehdy sbírali křišťály,“ vzpomíná Jaromír Kočí.

Za drahý kámen zdejší průsvitný nerost odborníci uznali až v roce 2006.

Sama, nebo s bohatým partnerem?

Dobývací prostor získala obec a patnáct let zajišťovala všechny potřebné souhlasy k těžbě. Letos v září získala ten klíčový a poslední: Rozhodnutí o povolení hornické činnosti od báňského úřadu.

„Další povolení nejsou třeba za předpokladu, že se dobývání ložiska obejde bez použití výbušnin,“ sdělil mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.

Místní zastupitele nyní čeká rozhodování, jakým způsobem těžbu provozovat. Obec se do ní může pustit ve vlastní režii, jednou z možností je i spolupráce s finančně zajištěným partnerem.

„Je to na diskusi v zastupitelstvu, o různých zjišťováních. V Česku se křišťál netěží vůbec. Pokud vím, měli bychom být jediní ve střední Evropě,“ poznamenala starostka Velké Kraše Vlasta Kočí.

Jak se tam dostat?

Samospráva aktuálně řeší přístup k ložisku. Nejvhodnější cesta potřebuje rekonstrukci, tu však už několikátým rokem blokuje zemědělský podnik. Situaci řeší soudy.

„Nyní je polní cesta neudržovaná a my se tam s technikou nedostaneme. Přístup by byl možný přes Habinu, ale to je asi třikrát delší trasa,“ shrnula starostka Kočí.

Křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Hojně se využívá ve šperkařství, ale i v laserové technice a radiotechnice, pro výrobu optických přístrojů či ve sklářském průmyslu.

Ložisko ve Velké Kraši skrývá i záhnědu, což odrůda křemene zabarvená dohněda.