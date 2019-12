Obdivovat mohli nejen vazby v převážně studentských aranžmá, ale také si něco vyrobit či se zaposlouchat do doprovodného kulturního programu. Pod vedením učitelky Veroniky Pospíšilové se na něm tradičně podílejí žáci napříč všemi ročníky a obory školy.

„Letos žáci program inovovali a vánoční příběh nacvičili za doprovodu ukulele a kytary. Úvodní píseň složila a zpívala maturantka Terezka, pod jejíž taktovkou také program celé čtyři dny probíhal,“ informovala Pospíšilová s tím, že legendu o narození Ježíška účinkující početným návštěvníkům připomínali v půlhodinových intervalech. Tleskaly jim tisíce lidí.

Samotná výstava pak nabídla nejen staročeskou náves se stánky, kde bylo možné zakoupit vazby, svícny a předměty ruční výroby z dílny žáků, rodičů a přátel školy, ale také vánoční punč či kávu, perníčky a vánoční cukroví. Nechybělo zvonění na Ježíška ani ukázky svátečně prostřených stolů, připravené žáky oboru kuchař-číšník.

„Byla to první výstava, kterou jsme společně navštívili. Od té doby chodíme pravidelně - téměř čtyři desítky let. Vždy si odtud něco pěkného odneseme,“ svěřili se starší manželé s tím, že bez této inspirace by si vlastní Vánoce ani nedokázali přestavit.