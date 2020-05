Podle bankovních prognóz hrozí letos městské kase Šumperku výpadek příjmů sedmdesát milionů korun. Jedná se o peníze, které získává z daní z příjmů a DPH. Město přitom dokončuje dvě velké akce v celkové hodnotě 340 milionů korun: bazén a dopravní terminál.

Radnice tak přikročila k razantním škrtům. Uspořit se jimi podařilo téměř 57 milionů korun. „Sáhli jsme na akce, do pracovních dohod. Pokrátili jsme vše, co šlo. Zatím nejdeme do zaměstnanců, ale i to se v průběhu roku může stát,“ popsal starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Stomilionový úvěr

K dokrytí chybějících zdrojů vedení města navrhlo přijetí stomilionového úvěru. Ten nahrazuje původně schválenou šedesátimilionovou půjčku na dopravní terminál.

„Připravili jsme možnost úvěrového rámce sto milionů korun. Celý úvěr nemusí být vyčerpán, ale v rámci jednání s bankou je lepší si úvěrový rámec v této výši vyjednat,“ řekl radní Michael Kohajda.

Navržené změny jednomyslně podpořil finanční výbor.

„V rozpočtu se škrtalo ambiciózně. Ekonomické prognózy, které máme od bank, bereme vážně, a vývoj daňových příjmů jim plně odpovídá. Zatím počítáme s propadem příjmů sedmdesát milionů, on ale může být i sto. Stomilionový úvěr je maximum, jaké si město vůči bance dnes může dovolit,“ upozornil předseda výboru Roman Macek.

Zastupitel a bývalý starosta Zdeněk Brož upozornil, že celkové zadlužení města spolu novým úvěrem výrazně překročí dvě stě milionů korun. „To dělá padesát procent rozpočtovaných příjmů. Z mého hlediska je neúnosné, abych pro to zvedl ruku,“ řekl.

Na čem město ušetří:

Kancelář tajemníka snížila částku na školení zaměstnanců úřadu, neuzavřela, popřípadě ruší dohody o provedení práce (průvodci, svatby, atd.)

Odbor správní a vnitřních věcí snížil rozpočet na nákup vybavení úřadoven, především nábytku, nebude pořizovat osobní automobil.

Městská policie uspoří na vybavení a nákupu vozidla.

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů krátí podporu neziskových organizací s předpokladem, že akce bude možné konat od měsíce srpna. Krátil i příspěvky na celoroční činnost s ohledem na fakt, že kvůli karanténě byla činnost žadatelů na tři měsíce přerušena.

Odbor finanční a plánovací uspořil za členství ve Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Odbor výstavby letos nebude odstraňovat stavby a provádět průzkum památek.

Odbor majetkoprávní nevykoupí pozemky v lokalitě Švagrov.

Oddělení správy majetku pozastavilo velké opravy na bytech a nebytových prostorách.

Oddělení komunálních služeb neuskuteční plánované opravy komunikací.

Odbor rozvoje a investic přesune nezahájené investice na další období.

Zdroj: Podklady pro jednání zastupitelstva