Zcela nová cisterna slouží dobrovolným hasičům ve Velkých Losinách. Pomáhat bude při požárech či nehodách v celém Podesní. O nové vozidlo usilují i další sbory. V Žulové na něj získávají prostředky prodejem kalendáře a propagačních předmětů.

Slavnostní přivítání a žehnání nové cisterny pro JSDH Velké Losiny, září 2023. | Foto: Obec Velké Losiny, se souhlasem

Velké Losiny pro své hasiče pořídily nový vůz CAS 20 Scania. Za osm a půl milionu jej dodala firma THT Polička. Dva a půl milionu korun pokryla dotace z ministerstva vnitra, třemi sty tisíci přispěl Olomoucký kraj.

„K podpoře rozhodnutí pro pořízení nové cisterny pro hasiče vedly zvýšené náklady na udržení provozuschopnosti stávající tatry, kterou obec získala v roce 2016 prostřednictvím Olomouckého kraje. Tatra T815 CAS 24 dosáhla věku dvacet tři let. Vzhledem k tomu, že se snažíme jít trendem obnovování techniky tak, aby naši hasiči zůstávali stále akceschopní, přijalo zastupitelstvo obce obě dotace a usneslo se pořízení nové CAS podpořit,“ sdělila starostka Velkých Losin Jana Fialová.

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny patří do kategorie JPO II. To znamená, že na výjezd z místa dislokace má pět minut, na místo zásahu pak mají velkolosinští hasiči přijet do deseti minut.

Jednotka z Velkých Losin vyjíždí průměrně k padesáti zásahům ročně a je předurčena k zásahům u dopravních nehod. S novou cisternou bude pomáhat lidem v celém Podesní.

Přivítání nové a rozloučení se starou cisternou provázela slavnost. V pátek 22. září se k Areálu zdraví u velkolosinského zámku sjeli kromě místních hasičů a představitelů obce také zástupci sborů z okolních vesnic s technikou či představitelé šumperského územního odboru HZS Olomouckého kraje. Nové cisterně požehnal kněz Milan Palkovič. Akci s kulturním programem zakončila spanilá jízda všech přítomných hasičských vozidel Velkými Losinami.

Sbory dobrovolných hasičů obvykle získávají starší techniku, kterou vyřazují jejich profesionální kolegové a která následně prochází repasí. Velké Losiny ale nejsou v regionu jedinou obcí, která pořizuje pro své dobrovolné hasiče zcela novou cisternu.

Usilují o ni i hasiči v Žulové. Spustili e-shop, na kterém nabízí prezentační předměty a kalendář na rok 2024 se spoře oděnými modelkami. Na transparentním účtu mají bezmála 150 tisíc korun.