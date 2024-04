Desáté výročí od svého otevření oslavila v sobotu 20. dubna pralinkárna ve Velkých Losinách. Z původně domácí dílny je dnes nejúspěšnější gastronomický podnik v celém údolí Desné, jehož věhlas dávno přerostl rodnou obec.

Deset let pralinkárny ve Velkých Losinách. | Video: Petr Krňávek

Na výtečné pralinky, ale i čokoládu nebo koláče se do Velkých Losin roky jezdilo do Domu služeb v centru. Malý krámek praskal ve švech a před necelými třemi lety se výroba i prodejna přestěhovaly do novostavby nedaleko zámku.

Ač se nachází na samém okraji lázeňské obce, lidí sem míří ještě mnohem více. Fronta často sahá až ven a není snad dne ani hodiny, kdy by u zdejších stolků bylo prázdno.

„Na začátku nás ani nenapadlo, že se to může rozrůst do takových rozměrů. Nešli jsme do toho s tímto cílem, ale pracovali jsme a prostě se to tak stalo. Jsme za to moc rádi a i dnešní akce je poděkování všem našim zákazníkům za to, že k nám chodí,“ řekla majitelka podniku Jana Kašparová pár chvil před tím, na slavnosti rozkrájela pro hosty velký dort.

Vyhlášené pralinky v Losinách táhnou. Na nové adrese si je lidé našli okamžitě

Provozovna nese velký nápis Velkolosinské pralinky, funguje však ve třech divizích. Kromě pralinek a čokolády zdejší cukrářky vyrábí také zákusky a dorty. Třetí divizí je pekařská část, v jejímž rámci vznikají vyhlášené velkolosinské koláče, ale třeba i vánočky nebo mazance.

„Všechno děláme s láskou. Děláme si trochu legraci, že na kilo těsta přidáváme sto gramů lásky. To je naše tajná ingredience. Vyrábíme dodnes srdcem, chceme, aby k nám chodily maminky s dětmi, babičky. Cílem je, aby u nás lidem chutnalo a chodili tu nejen za jídlem, ale i za zážitkem,“ poodkryla své tajemství cukrářka Jana Kašparová.

Čokoládový úspěch. Cukrářka prorazila s pralinkami

Sobotní program trval od 10 do 18 hodin. Jeho součástí byl křest prvního alba kapely VoHuBa. Návštěvníci zde mohli poprvé ochutnat pralinky plněné likéry, konkrétně mandlovým, višňovým a jeřabinkou z dílny manželů Kleinerových z Žešova u Prostějova. Likéry značky Ratafia Almond Spirit jsou podávané v otevřených pralinkách, které slouží jako jedlý kalíšek.

„Chtěli bychom, aby si návštěvníci mohli v naší pralinkárně dát štamprli s čokoládou, zdravý drink, který nebude o množství alkoholu, ale bude pomyslnou třešničkou na dortu. Tyto pralinky chceme zařadit do stálého sortimentu. Nalévat se budou vždy na počkání, aby je měli zákazníci čerstvé, křupavé a voňavé,“ popsala Jana Kašparová.

Ve Velkých Losinách bourají dům, v něm sídlila vyhlášená pralinkárna

V pralinkárně pracuje patnáct zaměstnanců plus brigádníci. Minulý týden řemeslníci u budovy zastřešili terasu, čímž se zkapacitnilo a zkvalitnilo zázemí pro hosty. V plánu je i vybudování zastřešené místnosti pro prodej zmrzliny.

Svou první prodejnu pralinek Jana Kašparová otevřela ve velkolosinském Domě služeb 9. dubna 2014. Na den přesně o deset let později šla budova k zemi. Vedení obce by bylo rádo, kdyby v se pralinkárna v centru ve formě pobočky obnovila.

„To je otázka budoucnosti, protože nový obecní dům se bude teprve stavět. Primární pro nás není rozšiřovat se, ale udržet kvalitu a zkomfortnit současné prostory,“ uzavřela Jana Kašparová.