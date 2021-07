Ačkoli teploty v sobotu dopoledne v Šumperku atakovaly pětadvacet stupňů, do vychlazených prostor místního zimního stadionu si našla cestu zhruba desítka bruslařů. Svého vnuka přivedl i Alois Krobot z Bohutína.

„Na veřejném bruslení jsme už byli třikrát, chodíme v sobotu dopoledne a v neděli večer. Malého jsme přihlásili do přípravky, bruslení ho baví, a tak vždycky vyrazíme. Dneska jsme zaspali, jinak chodíme už na deset,“ poznamenal muž.

Bruslení uprostřed prázdnin je v Šumperku i širokém okolí výjimečné.

„Začali jsme začátkem června, nikdy předtím to nebývalo. Je to díky tomu, že jsme věděli, že budeme mít plně vykrytý led. Výpadek fungování sportovních klubů způsobil, že teď mají velký zájem, jezdí k nám i z okolních měst, kde není led. Proto dává ekonomický smysl mrazit led i v červenci. Stadion je maximálně využitý sportovními kluby a když se otevře okno, nabízíme bruslení veřejnosti,“ objasnil předseda správní rady Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

Termíny veřejného bruslení v Šumperku

Neděle 25. 7. od 17:00 do 18:30 hod.

Sobota 31. 7. od 10:00 do 11:30 hod.

Neděle 1. 8. od 17:00 do 18:30 hod.