Martin Frencl provozuje hospodu Na Rozcestí ve Staré Červené Vodě dva roky. I v dobách před koronavirem to však venkovské hostince jako ten jeho neměly jednoduché.

„Jde to horko těžko. Člověk se musí snažit, aby to fungovalo. Musí dodržovat pracovní dobu a hodně dbát na čistotu, aby si lidé neřekli, že je to nějaký pajzl, kam už nepůjdou,“ říká.

Na Rozcestí mají otevřeno pět dní v týdnu. V pracovní dny od čtyř odpoledne do desíti do večera, o víkendech už od dvou. „Samozřejmě, když lidé sedí, tak v deset nezavřu,“ poznamenává.

Být hospodským na vesnici není výnosné živobytí. Martin Frencl pracuje pro firmu poskytující internetové připojení, hospodu má jako přivýdělek. „Kdyby mě to mělo živit, tak to dělat nebudu. To bych asi musel jíst trávu na louce,“ poznamenává.

Zároveň však není únosné zajišťovat chod hostince v jednom člověku. Martinu Frenclovi pomáhá syn, který rovněž pracuje v gastrosektoru. „Dělá na Bobrovníku v restauraci a když má čas, jde mi pomoct. Vystřídá mě, abych měl nějaký den volno,“ popisuje hospodský.

Když je hospoda zavřená, tak je zle

Hospodu na návsi vlastní obec. Stejně jako druhý podnik v místní části Nová Červená Voda. „Máme dvě hospody, obě jsou obecní majetek a pronajímáme je. Odpustili jsme jim nájmy, ještě čtyři měsíce od nich mají pokoj. Nájem máme ale opravdu symbolických pět set korun. Protože byly doby, kdy tu nefungovala hospoda ani jedna. Byl jsem z toho nešťastný. Lidi na dědině to vnímají jinak. Když je hospoda zavřená, tak je zle,“ říká starosta Staré Červené Vody Jan Maceček.

Získat na vesnici hospodského není jednoduché.

„Jednu dobu se tu hospodští střídali co půl roku. Brali to tady pořád přespolní. Byli tu tři po sobě a ani jeden se nechytl. Říkal jsem, pokud to nevezme člověk odsud, fungovat to nebude. Teď to vzal místní člověk a jsme s ním opravdu spokojeni. Ani na Nové Červené Vodě nejsou problémy,“ poznamenal starosta Maceček.

Od třetího květnového pondělí mohou mít zahrádky restaurací znovu otevřeno. Do té v centru Staré Červené Vody ale chodí lidé minimálně. Je nevlídné počasí. „Když má někdo sedět u studeného piva a ještě mu má být zima na záda, tak je to špatné. Slibovali, že nám od čtrnáctého otevřou i vnitřky hospod, ale jsem na to zvědavý,“ uzavírá Martin Frencl.