Společnost Via Consult podezření vyvrací.Firma Via Consult pro obce administrovala veřejné zakázky. Podle policistů cíleně vytvářela zadávací podmínky výběrového řízení tak, aby zvítězila předem vybraná stavební společnost. Hlavní postava celé kauzy, spolumajitel firmy a podnikatel z Orlové Milan Konečný, skončil ve vazbě.

Z Moravskoslezského kraje se kauza během léta a podzimu rozrostla do celé republiky. Společnost Via Consult administrovala i dvě veřejné zakázky na výstavbu vodohospodářské infrastruktury na Šumpersku: dostavbu kanalizace a vodovodu v Libině a výstavbu kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod ve Václavově u Zábřehu.

V obou případech byla využita forma takzvaného užšího řízení. To je rozděleno do dvou fází. Uchazečské firmy nejprve musí prokázat požadovanou kvalifikaci. A teprve ty, které tímto sítem projdou, vyzve zadavatel v druhé fázi k podání cenových nabídek.

VIDEO: Obchvat Bludova dostal čtvrt kilometru dlouhý most

Narovinu, to bylo prodané

Podle zdroje Deníku z oboru stavebnictví „šikovně“ nastavená kvalifikační kritéria umožňují účast ve výběrovém řízení zúžit na předem vybranou skupinu uchazečů, což umožňuje manipulaci zakázky ve prospěch preferovaného uchazeče. Ostatní firmy v takovém schématu plní úlohu „křoví“.

„Narovinu, to bylo prodané. Via Consult si nastavil takové podmínky, které normální firmy nejsou schopny splnit. Dvacet let stavíme vodovody a kanalizace, děláme zakázky malého rozsahu. Máme firmy, se kterými spolupracujeme, pokud potřebujeme více referencí. Ale ani s nimi jsme si na to nesáhli,“ řekl majitel stavební firmy, která se zajímala o výstavbu vodovodu a kanalizace v Libině. Deník jméno muže i firmy zná, vzhledem k poměrům v oboru nechtěla být firma veřejně jmenována.

Podle zmíněného majitele by nastavené podmínky nesplnily ani některé z velkých stavebních firem v republice.

„Chtějí doložit, že máte třeba vodohospodáře, inženýra dopravních staveb a další, třeba patnáct profesí. Jednak je problém tyto lidi sehnat, protože jich je opravdu málo, na celé Moravě třeba jednotky. A když jdou s někým, jako je Via Consult nebo s firmou se kterou je Via Consult domluvený, pak už nemůžou jít s vámi. A když těch pár lidí dostane befel, aby s nikým (mimo dohodnutý systém, pozn. red.) nechodili, tak nejdou. Příště by už nemuseli dostat práci,“ popisuje majitel stavební firmy ze Šumperska.

Prostor na rozdělování prémií

O podezřelosti výběrových řízení podle něj svědčí například nízký obnos, za který je firma spravující výběrové řízení ochotna provést své služby obci. Nebo skutečnost, že cena vzešlá z výběrového řízení je stejná nebo i vyšší, než jsou předpokládané náklady.

Zatímco předpokládaná hodnota libinské zakázky činila necelých 49 milionů korun, vysoutěžena byla za bezmála 53 milionů korun.

„Na zastupitelstvu se říkalo, že když to bude soutěžit Via Consult, bude to za sto procent. A taky bylo. Pak je tam prostor na rozdělování prémií,“ je přesvědčený stavař.

Jeho firma se výběrového řízení nakonec neúčastnila.

„Nemá to žádný význam. Ztratíte měsíce práce naceňováním, sháněním razítek, lítáním, a oni vás stejně vyřadí. Ptali jsme se velkých firem a ty nám řekly, vůbec do toho nechoďte, je to zbytečné, my vám ty reference ani neposkytneme, už je to dané. I nám řekly, která firma to vyhraje, a ona to vyhrála. Ještě ani neproběhlo výběrové řízení a já už věděl, kdo to bude stavět,“ podotkl majitel stavební firmy.

Podle ředitele Nadačního fondu proti korupci Karla Škáchy umožňuje užší řízení mechanismus, že se „vhodným“ nastavením kritérií vpustí do řízení předem dohodnuté firmy.

„Je pravdou, že „vhodné“ nastavení limitních kritérií s sebou nese korupční potenciál, nastavení je však možné napadnout a často se tomu tak děje a existuje již řada judikátů. Obecně považujeme formu užšího řízení za nejméně transparentní způsob vypisování výběrových řízení,“ uvedl.

Starosta Libiny Aleš Skála sdělil, že obci byla firma Via Consult doporučena, jelikož se v problematice administrace veřejných zakázek v oblasti vodohospodářství pohybuje.

„Spolupráce s firmou byla standardní a nikdo z uchazečů si na průběh výběrového řízení nestěžoval,“ doplnil.

Aquacentrum zkrátilo otevíračku kvůli drahé energii. Co dál může následovat

Via Consult: Mohli podat námitky

Podle Ondřeje Steinbauera, který byl zástupcem firmy Via v libinském výběrovém řízení, byla kvalifikační kritéria nastavována na základě projektové projektové dokumentace a parametrů celého projektu.

„Co se týká připomínek k přísnosti kvalifikačních parametrů, je minimálně s podivem, že ze strany žádného z účastníků, ani těch potenciálních, toto nebylo toto namítáno v průběhu výběrového řízení. Pokud má někdo dojem, že jsou podmínky příliš přísné, mohl podat námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Žádné takové kroky v této zakázce nikdo neučinil. Vždycky se najde někdo, kdo nějaká kritéria nesplní, nějaké místní firmy, které o zakázku mají zájem, ale nedosáhnou na parametry. To ale ještě neznamená, že by docházelo k nějaké manipulaci,“ řekl.

Forma užšího řízení má podle Ondřeje Steinbauera pozitivní dopad na plynulost zakázky. Nedochází tak průtahům způsobeným dotazy od firem, které nesplňují kvalifikační kritéria. Účastníci výběrových řízení totiž mohou žádat o doplňující informace. Pokud na ně zadavatel nestihne ve stanovené lhůtě odpovědět, musí prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

„Někdy vzniká nepříjemný fenomén nekonečných výběrek. Typicky se tyto problémy řeší volbou užšího řízení. Dotazy k projektové dokumentaci vznáší už jen subjekty, které prokázaly splnění kvalifikačních kritérií a mají reálnou šanci zakázku realizovat. Eliminuje to kverulanty, kteří přistupují k veřejným zakázkám stylem: když ne já tak nikdo,“ objasnil zástupce firmy Via Consult.

Nárůst vysoutěžené ceny nad předpokládanou vysvětluje nárůstem stavebních materiálů v loňském roce.

„Stavby kanalizací jsou zakázky hodně ovlivněné materiálem, používá se tam hodně typizovaných produktů, kanalizačního potrubí je tam hodně metrů. Když dojde k nárůstu ceny oproti projektantským rozpočtům, letí celková cena nahoru poměrně rychle,“ řekl.

Doporučla nám ji agentura

Via Consult již v roce 2019 administrovala zakázku na výstavbu kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu ve Václavově. Její předpokládaná hodnota činila 74 milionů korun, vysoutěžena byla za 86 milionů korun.

Podle ředitele společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) Martina Budiše spolupracovala VHZ se společností Via Consult pouze v tomto jednom případě.

„Doporučila nám ji tehdy agentura, která realizovala dotační management této investiční akce (kanalizace, ČOV a vodovod Václavov, pozn. red). Do té doby nám byla společnost Via Consult neznámá. VHZ u této společnosti prověřila reference a nabídkovou cenu za realizaci zadávacího řízení. Vše bylo vyhodnoceno pozitivně, tato společnost prokázala veliké zkušenosti se zakázkami obdobného charakteru a byla na trhu z našeho pohledu po analýze velmi zavedená. Cena byla rovněž celkově ekonomicky výhodná. VHZ proto neměla důvod služeb této společnosti nevyužít,“ uvedl Martin Budiš.

Spolupráce podle něj probíhala standardně.

„Na samotném počátku jsme společně řešili zadávací dokumentaci, která byla na základě požadavku VHZ výrazně přepracována ve smyslu snížení požadavků na potenciální dodavatele, abychom umožnili, co možná největší konkurenci. Společnosti VIA Consult tehdy veškeré naše připomínky zapracovala,“ uvedl.

Lepší cenový výsledek

Do soutěže na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve Václavově se přihlásilo zhruba jedenáct potenciálních dodavatelů, přičemž nakonec jich podalo nabídku šest.Průběh zadávacího řízení byl podle Martina Budiše standardní. Zadávací dokumentaci odsouhlasil Státní fond životního prostředí, který na akci poskytoval dotace.

Variantu užšího řízení doporučila firma Via Consult jako časově optimální variantu s ohledem na délku trvání zadávacího řízení.Od roku 2019 VHZ s firmou Via Consult již nespolupracovala. Pro další zadávací řízení využívala jiné poradenské společnosti či advokátní kanceláře.

„Ačkoli byl průběh zadávacího řízení z našeho pohledu standardní, osobně jsem si představoval lepší cenový výsledek. Na druhou stranu je nutné říct, že šlo o velmi komplikovanou zakázku a cena musela zohledňovat i inflační aspekt, což nebyl úplně lichý argument. Ceny stavebních prací vzrostly o desítky procent,“ uzavřel Martin Budiš.

Zda v souvislosti s kauzou Via Consult policie prověřuje i zakázky ze Šumperska, odmítla policie potvrdit či vyvrátit.

„Ze zákonných důvodů se Policie ČR nesmí vyjadřovat ke konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám,“ uvedla Daniela Vlčková z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.