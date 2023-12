Proslulý mohelnický pohyblivý betlém je opět o něco větší. Ve středu 20. prosince do něj přibyly figury svatých Tomáše Becketa a Stanislava z Krakova.

Mohelnický betlém 2023 | Video: Petr Krňávek

Patrony mohelnických kostelů vytvořil František Nedomlel. Betlém založený jeho otcem Josefem rozšiřuje ve farním kostele dvě desítky let. Postavy světců vyřezal na objednávku mohelnické farnosti, které betlém patří.

„Jak dlouho to trvá vyřezat, nepočítám. Záleží na požadavcích, pracuji na tom, pokud je čas. Je to více než měsíční práce,“ řekl pětasedmdesátiletý muž.

Za dvě desítky let betlém doplnil o patnáct vesměs pohyblivých sekcí s řadou figur.

„Tatínek pro rozpohybování figurek používal malé motorky na stěrače. Když jsem s tím začínal já, jedna firma začala vyrábět krásné tiché motorky. Zatelefonoval jsem jim a řekl, kolik má mít motorek wattů a otáček a oni mi ho do týdne na dobírku poslali,“ líčí muž, který se v dílně svého otce pohyboval od dětství.

Unikátní dílo

Mohelnický betlém je celorepublikový unikát. Vedle sesterského bruntálského se jedná o největší v kostele umístěný betlém v Česku.

Od konce 50. let 20. století jej tvořil Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu. Po přeložení kněze Františka Martínka do Mohelnice se na Hanou přestěhoval i betlém, který řezbář rozšiřoval o další figury a stavby téměř až do své smrti v roce 1990.

Na dílo svého otce navázal v roce 2003 František Nedomlel. V posledních době přibývá prakticky každý rok do betléma nový prvek.

Dílo v současnosti čítá přes šedesát figur, vesměs pohyblivých, a řadu budov.

Návštěvníky zaujmou zmenšené a velmi přesné kopie hradů Bouzova a Karlštejna, poutního místa na Svatém Kopečku či katedrály v Olomouci.

Od roku 2019 je betlém v kapli svaté Anny mohelnickém kostele vystaven trvale. Podle Martina Bartoše z mohelnické farnosti mají lidé o jeho prohlídku zájem zejména v období vánočních svátků.

„Předloni jsme to počítali a 26., 27. prosince tu bylo okolo čtyř set lidí. Pak návštěvnost klesá, ke konci ledna přijde pár lidí, ale zase chodí školky, školy nebo zájezdy,“ zmínil.

OTEVÍRACÍ DOBA MOHELNICKÉHO BETLÉMA

24. prosince po skončení bohoslužby (cca ve 23 hodin)

25. - 26. prosince 11 – 12 a 13 – 18 hodin

27. - 28. prosince 10 – 12 a 13 – 17 hodin

29. prosince 11 – 12 a 13 – 18 hodin

30. prosince 10 – 12 a 13 – 17 hodin

31. prosince 11 – 12 a 14 – 17 hodin

1. ledna 11 – 12 a 13 – 18 hodin

2. - 6. ledna 10 – 12 a 14 – 17 hodin

7. ledna 11 – 12 a 14 – 17 hodin