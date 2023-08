Hloučky lidí postávaly před půlnocí na čtvrtek před kinem Retro v Zábřehu. Nechtěly si nechat ujít premiérové promítání filmu Onemanshow – The Movie populárního mystifikátora Kamila Bartoška alias Kazmy.

Noční premiéra filmu Onemanshow – The Movie v kině Retro v Zábřehu. | Video: Petr Krňávek

Zvědavost na promítání ve velmi neobvyklém čase přivedla Pavla Černocha ze Zábřehu. „Zajímalo mě to. Kazma vymýšlí zajímavé věci, jsem zvědavý, co to bude. Vzal jsem si kvůli tomu na zítřek dovolenou,“ řekl.

„Nalákalo mě, že je to o půlnoci a že vůbec nevíme, o co jde,“ svěřila se další z divaček, která přijela z Hoštejna se dvěma dospívajícími dcerami.

Projekce, která začínala minutu po půlnoci, byla pro Zábřežské zcela výjimečná. „Předpremiér byla v kině Retro spousta, pořádáme je i s delegací, ale půlnoční představení si nepamatuji,“ sdělil jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Čtvrteční půlnoční promítání bylo vyprodané. Na následující večerní projekci zbývalo během středy ještě pár volných míst, ale i ty do půlnoci zmizely.

„Doufali jsme, že se noční promítání vyprodá. S filmem je spojené originální promo. Takový zájem jsme ale nečekali. Je to zásluha vedoucí kina, která ho dobře vyhodnotila. U řady filmů je to tak, že se na ně v jiných kinech nebo regionech chodí, ale u nás na ně přijde lidí mnohem méně. Byl to určitý risk, ale vyplatilo se,“ řekl Zdeněk David.

Kazmův filmový debut je v letošní letní sezoně v českých kinech už třetím silným titulem. U diváků bodují i snímky Oppenheimer a Barbie.

„Všechny mají u nás velmi slušnou návštěvnost. Větší překvapení než Kazma je Oppenheimer, na který se chodilo velmi dobře a přidávali jsme na něj představení. Ale podle toho, jak vidím předprodeje, bude Kazma asi největší letní hit,“ dodal Zdeněk David.