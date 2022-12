„Vím, co to je, když si to přečtu, a taky vidím, že to někdo kupuje. Nechápu ale k čemu je to dobré,“ přemýšlela potenciální zákaznice nad pestrou nabídkou vystavených penisů. V bedýnkách hned vedle bylo možné přehrabovat uši, plíce, ocasy nebo vemena. Je libo průdušnici tracheu? Zákazníků bylo dost a přicházeli kupovat stále další. Takové divné pochoutky bychom čekali spíš na slavné čínské tržnici ve Wu-hanu. Ale adventní trhy v Rýmařově?