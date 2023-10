Stovky modelů zaplnily v sobotu 7. října velký sál Domu kultury Šumperk. Konala se zde soutěžní výstava Modelfest Šumperk 2023.

Modelfest Šumperk 2023. | Video: Petr Krňávek

Na akci se přihlásilo 170 modelářů z celého Česka a okolních zemí s 820 modely. „Padl rekord v počtu přihlášených online. Podle zvěstí, které se ke mně dostávají, by mohla padnout hranice dvanácti set modelů, které zde budou celkově k vidění,“ odhadl krátce po začátku akce předseda pořádajícího Model klubu Šumperk Marek Zindulka.

Návštěvníci mohli obdivovat modely z nejrůznějších materiálů. Jednalo se často o vojenská vozidla, letadla a plavidla, nechyběla ani zemědělská či vesmírná technika nebo zástupci hmyzí říše.

Součástí výstavy byla soutěž. Jednotlivé modely posuzovali rozhodčí. „Už teď, když se na to dívám, tak bych to hodnotit nechtěl. Je to tak kvalitní a nádherná práce, až je to neskutečné. A kvalita je tu opravdu vysoká, nevšiml jsem si průměrného modelu. Bude to opravdu těžké ocenit,“ zmínil Marek Zindulka.

„Našlapaný“ byl i doprovodní program v Pavlínině dvoře. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout vojenská vozidla či letoun ve skutečné velikosti. K vidění byl i tank, přesněji tančík vzor 33, první pásové vozidlo v historii samostatného Československa. Zájemci se též mohli projet ulicemi Šumperka historickým autobusem Praga.

