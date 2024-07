Olomoucko

Flamenco a fiesta na náměstí

KDY: pátek 26. července a sobota 27. července

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Olomoucký festival Colores servíruje další vychucený ročník. V pátek Horní náměstí rozezní galavečer flamenca (od 20:30), jehož hlavní hvězdou je virtuózní kytarista Pedro Navarro. Ten vystoupí spolu s flamenkovými tanečnicemi a doprovodnými muzikanty. Nebude chybět skvělá gastronomie, úžasná vína a letní koktejly. V sobotu pak náměstí roztančí latinoamerická skupina Carisma (od 19 hod), přivážející autentickou atmosféru karibské pohody. Tu u radnice umocní i jihoamerické dobroty a drinky.

Muzika venku

KDY: pátek 26, sobota 27. a neděle 28. července

KDE: Olodovorek (Dolní náměstí), Letňák, koupaliště Poděbrady, Smetanovy sady

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Zajímavou muziku pod širým nebem v příjemném prostředí si můžete v Olomouci užít i bez vstupenky. Na Olodvorku na Dolním náměstí v pátek vystoupí rakouský zpěvák a textař Yunger (od 19 hod) vyprávějící příběhy o cestách a touhách se svou folkovou kytarou a indie stylem plným upřímnosti a emocí. V Letňáku zase v sobotu večer rozjede své lounge/soul/funk/disco vlny americký DJ Cata. Na Terase na Poděbradech v pátek zahraje staré rockové pecky v "unplugged" stylu kapela Free Fallin, v sobotu tam pak bude servírovat vlastní tvorbu olomoucká sestava Tak co? (vždy od 19 hod). Z úplně jiného soudku se bude hrát v neděli ve Smetanových sadech, kde v 17 hodin začne promenádní koncert Moravské veselky.

close info Zdroj: Deník/Petr Pelíšek zoom_in Ilustrační foto

Pivní košt

KDY: sobota 27. července od 14 hod

KDE: hřiště v Loučanech

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pivní košt v Loučanech zve na několik druhů piva, zábavu i dobroty. Na čepu bude Černá hora, Rychtář, Nachmelená opice, Kácov, Postřižinské pivo, Holba. DJ bude hrát k tanci i poslechu a také si s ním užijete i nějaké ty soutěže pro děti i dospělé. Novinkou je jeřáb s vyhlídkovou plošinou, chybět nebude skákací hrad pro děti. Večer taneční zábava se skupinou Roxy.

Dobývání hradu Sovinec

KDY: sobota 27. a neděle 28. července (9-18 hod)

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 100 Kč/děti 70 Kč, na 1. nádvoří a do bašty z občerstvením vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Za čest krále je nejoblíbenější návštěvnickou akcí na Sovinci. Obléhání hradu se středověkou bitvou. Kaskadérské grotesky a přestřelky při obléhání hradu, ukázky řemesel v dobývaném hradě. Šermířské skupiny předvedou souboje a šarvátky. Loutkové pohádky pro celou rodinu, sokolníci a další. V sobotu i v neděli od 12:30 bitva o hrad Sovinec. Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky.

close info Zdroj: DENÍK/Petra Pášová zoom_in Letní víkend na Sovinci

Žně na Hané

KDY: sobota 27. července, 10 -17 hod

KDE: Hanácké muzeum v přírode Příkazy

ZA KOLIK: dospělí 140 Kč, děti (6-15) 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pravá atmosféra žní v prostředí starobylého areálu gruntu. Sklizeň a výmlat obilí. Sečení obilí kosou (luňákem), vázání do snopů, stavění panáků a mandelů, výmlat obilí cepy a historickou mlátičkou, čištění fukarem. K poslechu zahraje hanácký soubor Klas Kralice na Hané.

Prostějovsko

Hody v Čechovicích

KDY: pátek 26. až neděle 28. července

KDE: sportovní areál za sokolovnou, Prostějov - Čechovice

ZA KOLIK: 150 korun zábava

PROČ PŘIJÍT: Kulturní akce roku v místní prostějovské části Čechovice je tu. Třídenní hodové oslavy odstartuje páteční Hodová zábava se skupinou Kontakt. Akce, která každoročně trhá návštěvnické rekordy odstartuje ve 20 hodin. V neděli je od 10.30 v kapličce u sv. Anny mše svatá. Odpoledne úderem 14 hodiny vyvrcholí hody charitativním koncertem pro Honzíka se skupinami Kepler 22 a Putyk Rock Acoustic. K chuti jistě přijdou makrely z udírny. Celý výtěžek nedělního koncertu poputuje na charitativní účely.

Letní radosti

KDY: sobota 27. července, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník setkání autorů kresleného humoru v plumlovském Kempu Žralok. Populární Žraločí epopej uznávaného kreslíře Jana Tatarky se rozroste o další postavičku. Akci, kterou organizuje Jan Tatarka společně s Klubem Krelířů a Humoristů začne úderem 14 hodiny, kdy začne hrát k tanci a poslechu Romantica Romana ´Pytlíka´ Doležela. K samotnému odhalení nové sochy dojde o dvě hodiny později a ujmou se toho herci Pavel a Petr Batěkovi.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Žraločí epopej v plumlovském kempu Žralok

Myslivecký večer

KDY: sobota 27. července, od 17 hodin

KDE: dvůr Kulturního domu, Malé Hradisko

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pohodové sobotní odpoledne s živou hudbou a zvěřinovými specialitami. K tanci a poslechu bude hrát kapela Naostro. Dobroty myslivecké kuchyně připraví členové Mysliveckého spolku Protivanov - Malé Hradisko. Připravena je i bohatá tombola.

Strašidelný les

KDY: sobota 27. července, od 9 hodin

KDE: areál firmy Linaplast, Skřípov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Unikátní zábava pro malé i velké návštěvníky čeká v sobotu dopoledne v bývalém vojenském objektu nedaleko Skřípova na Konicku. Vedle spousty strašidelných pohádkových bytostí, se mohou návštěvníci těšit i na kousky vojenské historie. K chuti jistě přijde i kýta na rožni nebo delikatesní guláš. Bohatý doprovodný program je zaručen.

Den řemesel na Zámku Plumlov

KDY: sobota 27. července, od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návrat do dávné historie čeká na návštěvníky plumlovského zámku. Těšit se můžete na vystoupení tanečnic a ukázky dobových řemesel. Ochutnat budete moct i dobroty středověké kuchyně a navštívit bude možné i dobový tábor. Pro děti bude přichystána expozice Harry Potter. Akci pořádá Historický spolek Kirri.

close info Zdroj: Deník/Karel Rozehnal zoom_in Akce na plumlovském zámku

Myslivecká noc

KDY: sobota 27. července, od 19 hodin

KDE: hřiště, Budětsko

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Myslivecký spolek Budětsko pořádá další ročník populární Myslivecké noci. K tanci a poslechu bude hrát kapela 5 tun. K chuti přijdou speciality myslivecké kuchyně. Vedle dobré zábavy mohou návštěvníci vyhrát i velmi zajímavé ceny, které se budou losovat ze vstupenek.

Jakubská pouť

KDY: neděle 28. července, od 14.30 hodin

KDE: farní areál, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Římskokatolická církev v Kostelci na Hané zve na další ročník Jakubské pouti. Ta začne v 9.30 hodin poutní mší svatou. Pestrý program čeká na návštěvníky odpoledne ve farské zahradě. Vystoupí dětská folklorní soubor Malý Kosíř, cvičenci sokolů, Hanácký folklorní soubor Kosíř, k tanci a poslechu zahraje Akvarel Band. Bohaté občerstvení z udírny a grilu, pivo, limonády a nanuky.

Přerovsko a Hranicko

Svatojakubské hody v Lipníku

KDY: pátek 26. až neděle 28. července

KDE: Lipník nad Bečvou (akce se uskuteční v Kulturním domě Echo, zámeckém parku a na náměstí TGM)

ZA KOLIK: zdarma (zpoplatněno je pouze vystoupení Adély Elbel, lístky lze zakoupit v informačním centru za 150 korun)

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na stand-up vystoupení Adély Elbel, koncert kapely Věra Špinarová revival či zpěváka Václava Noida Bárty. Připravený bude také program pro děti. Přijede klaun Bublína se svou bublinkovou show a bublinovými dílničkami.

Anenská pouť

KDY: sobota 27. července až neděle 28. července

KDE: Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Anenská pouť bude opět rozdělena na část s moderními pouťovými atrakcemi a na dobovou pouť s lidovými řemesly. Historická část programu začne v sobotu od 10.00. U kostela v Drahotuších bude probíhat jako vždy dobová část, kde lidé uvidí ukázky různých řemesel. Součástí sobotního veselí bude také tradiční souboj o nejlepší hodový koláč. Soutěžní vzorky se budou přijímat od 14.30 do 15.30. V 16.30 pak porota rozhodne o třech výhercích. Po celou dobu budou moci návštěvníci zavítat také do moderní části s nepřeberným množstvím houpaček, kolotočů a dalších atrakcí.

close info Zdroj: Jiří Necid zoom_in Anenská pouť v Drahotuších

Anenská zábava

KDY: sobota 27. července od 10.00

KDE: Drahotuše fotbalové hřiště

ZA KOLIK: vstupné na dětský program 150 korun, po 18. hodině 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Pro děti bude připraveno malování na obličej, tetování, dětské dílničky, workshop brakedance, animační program s písničkami či balonková bitva. V 17.00 se pak dětský program překlopí do programu pro dospělé. Odstartuje ho škola čepování piva. Od 18.00 se návštěvníci mohou těšit také na hudební vystoupení. Zahrají kapely Last Minute, Gentlemen’s Club a Skarlet Rock.

Říkovské hody

KDY: pátek 26. července až neděle 28. července

KDE: Zámecký park a sportovní areál Říkovice

PROČ PŘIJÍT: V pátek se uskuteční předhodová zábava v rámci níž vystoupí kapela Forum. V sobotu je od 13.00 připravený dětský program ve sportovním areálu. V Zámeckém parku vystoupí pak od 16.00 cimbálová muzika Jánoš a od 20.00 zahraje kapela Forum II. Od 22.00 se návštěvníci mohu těšit na ohňovou show. Hodové veselí potrvá až do neděle. Opět bude připravený dětský program a prohlédnout si můžete výstavu fotografií. Se svou show dorazí imitátor Petr Jabloncký.

Van & Truck Show

KDY: pátek 26. července až neděle 28. července

KDE: Výstaviště v Přerově

ZA KOLIK: víkendový vstup pro dospělé 200 korun (pátek + sobota), děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedenáctý ročník přehlídky kamionů a dodávek. Doprovodný program: pátek: spanilá jízda městem, večerní DJ & světelná show, sobota: ukázka zásahu IZS, kapela SAMMAEL, tombola, ohňostroj, dražba, atrakce pro dospělé i děti.

Šumpersko a Jesenicko

Anenská pouť ve Starém Městě nabízí spoustu zábavy

KDY: čtvrtek 25. až neděle 28. července

KDE: Staré Město pod Sněžníkem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Anenská pouť je každoročně vrcholem letní kulturní scény ve Starém Městě. I letos se mohou těšit návštěvníci na bohatý hudební program, řemesla, pouliční jídlo, lokální produkty, kolotoče či výstavu. Neoficiální program odstartuje již ve čtvrtek, kde vystoupí oblíbený soubor ZUŠ z Veselí nad Moravou. V páteční podvečer již bude připraven program pro všechny generace. Nebudou chybět stánky, kolotoče ani hudební program. V 18.30 vyrazí do ulic Anenský průvod městem, při kterém děti, rodiče či kdokoli jiný oznámí za zvuků hudby staroměstským obyvatelům, že pouť byla zahájena a všechny čeká víkend plný zábavy. Můžete se těšit na bohatý hudební program, kde vystoupí skupina Micash, soubor romských tanců Čirikle, pěvecký sbor Staráček, český písničkář Pavel Čadek a mnoho dalších.

Pivní slavnosti v Chromči

KDY: sobota 27. července od 14 hod.

KDE: areál sokolovny v Chromči

ZA KOLIK: jednotné vstupné 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si již tuto sobotu v Chromči užít pivní slavnosti. Můžete se těšit na opravdu bohaté občerstvení. Ochutnat budete moci 16 druhů piv, topinky, řízky, guláš, dršťkovou polévku nebo i klasické hranolky a párek v rohlíku a mnohem více. Jako hudební program vystoupí country kapela Ticho Buď a skupina NOA. Připraveny budou také tombola a různé soutěže.

close info Zdroj: Deník / František Berger zoom_in Ilustrační foto

Talk show S úsměvy Donkichotů v Jeseníku

KDY: neděle 28. července od 17 hod.

KDE: Zahrada Katovny, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 300 Kč, v den akce 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kabaretní talk show muzikantů a divadelníků Zbyňka Petržely a Víta Šujana, kteří si jako hlavní hvězdu večera pozvali herečku a šansoniérku Světlanu Nálepkovou. Talk show volně navazuje nejen svým názvem, ale i formátem na večer písní, prozaických promluv a veršů dvojice Vodňanský – Skoumal za jejich hvězdného období v Činoherním klubu.

Na koupališti v Lošticích vystoupí kapela Poletíme?

KDY: pátek 26. července od 20 hod.

KDE: Letní koupaliště Loštice

ZA KOLIK: vstupné 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela Poletíme? zahraje poprvé v Lošticích! Přijďte si zatančit na jejich open air koncert, který bude složen z nejzásadnějších hitů souboru, ale i nových písní. Poletíme? se bezpečně zařadili ke špičce české hudební scény. Kapela umí odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou a tanečními kreacemi publika. Diváci se budou smát, výskat, tančit nebo jim přeběhne mráz po zádech, když v písni pojmenují jejich problém. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou totiž devizou kapely. Jejich koncerty bývají po celé republice narvané a za dobu své existence se stali koncertní jistotou, která umí roztančit všechny věkové kategorie bez rozdílu.

Do Zlatých Hor dorazí Olympic nebo Jelen

KDY: pátek 26. července od 17.30 hod. a sobota 27. července od 10 hod.

KDE: náměstí Svobody, Zlaté Hory, další místa ve městě

ZA KOLIK: vstup na každý den 100 Kč (od 18 let)

PROČ PŘIJÍT: Město Zlaté Hory, které letos slaví 800 let od svého založení, pořádá Zlaté dny. Hlavními hvězdami bude v pátek legendární Olympic a v sobotu kapely Poletíme? a Jelen. Těšit se ale můžete na pestrou nabídku hudebních vystoupení různých žánrů, ale také na lunapark v areálu Kamenky, různé hry a skákací atrakce v proluce na náměstí nebo silový trojboj. Vše uzavře v sobotu večer ohňostroj.

close info Zdroj: archiv Olympic zoom_in Ve Zlatých Horách vystoupí legendární Olympic.