„V Olomouckém kraji se nyní nemocnost pohybuje na úrovni 907 osob na 100 tisíc obyvatel, což je oproti předcházejícímu týdnu nárůst o 53,2 procenta,“ informovala v pátek Markéta Koutná, mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Nejvíce nemocných se záněty dýchacích cest je v okrese Přerov, ve kterém KHS eviduje 1 097 případů na 100 tisíc obyvatel. „Tedy nárůst o 117,7 procenta,“ sdělila mluvčí

Oproti tomu nejméně marodů je nyní na Jesenicku, kde KHS eviduje 757 případů na 100 tisíc obyvatel.

„Nejvyšší nárůst nemocných byl ve sledovaném týdnu ve věkové kategorii 6 až 14 let, ve které nemocnost vzrostla o 106,4 procenta. Nejvíce nemocných je evidováno u nejmenších dětí ve věkové kategorii do pěti let - 3 271 nemocných. Naopak v nejzranitelnější věkové kategorii nad 65 let je v rámci Olomouckého kraje evidováno 376 případů,“ informovala Koutná.

Návrat do škol a výkyvy počasí

Nárůst nemocnosti u dětí podle epidemiologů souvisí s jejich nástupem do škol a opětovném pobytu v kolektivu, který byl v uplynulém roce vlivem koronavirové situace omezen na minimum.

„Svůj podíl má rovněž počasí, které bylo na konci srpna chladné a nyní se vyznačuje výkyvem nízkých ranních a vysokých odpoledních teplot. Je tedy náročnější udržovat děti adekvátně oblečené, aby neprochladly nebo se naopak nepřehřívaly,“ připomněla Koutná.

KHS v rámci prevenci těchto onemocnění doporučuje dodržovat základní hygienická pravidla jako jsou zejména kýchání do kapesníku, pravidelné a důkladné mytí rukou, dostatečný příjem vitamínů, vyvážená strava, pobyt na čerstvém vzduchu a otužování.