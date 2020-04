Na červen má naplánovanou svatbu se stovkou hostů mladá žena Tereza. „Zatím věřím tomu, že svatba bude, opak si nepřipouštím. Máme ale i náhradní plán. V objektu, kde budeme svatbu mít, nám vyšli vstříc a umožnili náhradní termín na přelomu srpna a září. Byli rádi, že jsme svatbu úplně nezrušili. Je to pro ně teď těžké období,“ řekla Tereza.

Ne všichni ale mají takové štěstí.

„Lidé, kteří se berou začátkem léta, to mají těžké. Když má třeba někdo zarezervovaný termín na populárním místě, může ho stát obřad klidně třicet, čtyřicet tisíc. Oblíbená místa přitom bývají plná na rok dopředu i déle. Když někdo o termín přijde, je těžké zařídit náhradní,“ uvažuje jednatřicetiletý Filip, který si veselku se snoubenkou naplánoval na září.

Ano si řekli jen se svědky

Omezení zasáhla do života Terezina známého, který měl sňatek v březnu.

„Měl naplánovanou velkou svatbu o osmdesáti lidech, nakonec se brali jen ve čtyřech, snoubenci a svědci. A to ještě měli štěstí, že jim to vůbec nějak vyšlo. Všeho se museli vzdát, ale už dál nechtěli čekat. Řekli si, že to tak má být,“ poznamenala Tereza.

Svatební obřady nelze kvůli omezení pohybu osob konat od poloviny března. Na městském úřadu v Šumperku se dosud opatření dotklo šesti párů, konat se nebude ani dalších sedm svateb naplánovaných do poloviny května. Termíny často ruší sami snoubenci a překládají je na podzim.

„Svatby od 16. května dále se zatím neřeší. Pokud si snoubenci sami nepřeložili termín, tak je matrikářky obvolávají a domlouvají se s nimi, zda chtějí termín odložit,“ popsala mluvčí města Soňa Singerová.

Přeobjednávají i vyčkávají

V Jeseníku se během března neuskutečnily dva obřady, na duben byly naplánovány tři. „V současné době snoubenci sami přeobjednávají i některé sňatky z května a června na měsíce srpen a září. Jiní ještě vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet,“ uvedl mluvčí města Richard Kapustka.

V Zábřehu v březnu zrušili nebo přesunuli čtyři svatby, na duben bylo naplánováno dalších šest.

„Se všemi páry jsme v kontaktu. S většinou jsme domluveni tak, že jakmile vláda opatření uvolní, budeme se domlouvat na jiném datu. Nebo se oddají v termínu, na který už nějaké svatby naplánovány jsou a jejich obřad se na tento den připojí,“ poznamenala mluvčí města Lucie Mahdalová.

Lidé, kteří letos plánují zásadní životní krok, se snaží brát situaci s nadhledem. „Věřím, že v září už bude vše v pohodě. A pokud by náhodou nebylo, uděláme malou svatbu s rodinou. A až to půjde, pro kamarády uspořádáme párty,“ uzavřel jednatřicetiletý Filip.