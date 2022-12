„Letos tu kluci byli celou sobotu a neděli od osmi do čtyř a dodělávali to ještě v pondělí a úterý. Jsou to chlapi, které jsem si za ty roky vyškolila. Milan je už důchodce, je bezvadný. Když něco nefunguje, vymyslí, jak to udělat. Letos měl k době dva nebo tři lidi. Na plošině většinou nevidí, kde by ta nebo ona baňka mohla být. Vypomáháme si, já zespodu a oni svrchu,“ říká Eva Pirklová z Městského úřadu Mohelnice. Vánoční výzdoba ve městě je jejím dílem.

Nejkrásnější strom v kraji má Mohelnice. Zvítězila v anketě Deníku

Adepty na vánoční strom vyhlíží dlouhodobě. Někdy se majitele stromu přesvědčuje několik let, jindy se vhodný kus podaří najít jen několik týdnů před adventem.

„Většinou preferuji stříbrné smrky. Obyčejné nejsou tak pěkné a u stříbrných se větve tolik nesvěsí, když na ně napadne sníh,“ vysvětluje Eva Pirklová.

Letošní vánoční strom na mohelnické náměstí darovala rodina Vojtíškových z Újezdu. Václav Vojtíšek smrk pichlavý vysadil v roce 1980 jako třiceticentimetrový stromek. Za dvaačtyřicet let vyrostl do osmnáctimetrové výšky, na náměstí jen jeho horní část. Výkop kanalizace v těsné blízkosti narušil jeho kořeny, ty navíc poškozovaly blízkou garáž.

„Stromy se určitě nekácí jen proto, že jsou pěkné a aby se mohly dát na náměstí. Vždy je nějaký důvod, proč se musí pokácet,“ poznamenala Eva Pirklová.

Volali ze Šumperku, jak to dělám

Do současné podoby vánoční stromy zdobí od roku 2012. Když se probírá jejich fotografiemi, každý rok je patrná o něco bohatší výzdoba. Laděná je tradičně do bílo-stříbrno-červené kombinace.

„Protože byl letos strom velký, dokoupila jsem ozdoby. Baňky mám červenostříbrné a řetězy ladím do studené bílé. Na světlech na náměstí máme žárovičky v tomto tónu, snažíme se, aby to ladilo. Ozdoby průběžně opravuji, protože nevydrží. Světelné řetězy po třech nebo čtyřech letech zežloutnou. Dokupuji nové a míchám s těmi staršími. A ty, které odejdou úplně, měním,“ popisuje tvůrkyně vánoční výzdoby.

ANKETA: Deník hledá nejkrásnější vánoční strom v republice. Hlasujte

A jaké je vlastně tajemství krásny mohelnického vánočního stromu?

„Letos mi volali ze Šumperku, jak to dělám. Řetězy nechumláme dokolečka, jak to kdysi bývalo, ale motáme je po jednotlivých větvích. Výzdobu ale nemám ze své hlavy. Dívala jsem se v Brně, Olomouci, inspiraci si beru i z Facebooku. Hodně ji konzultuji i s paní místostarostkou,“ prozrazuje.

Velký bič

Mohelničtí jsou na svůj vánoční strom náležitě hrdí. Rodiče k němu vodí děti, fotí si jej. Patriotismus projevují třeba i hlasováním v internetových anketách, kde se mohelnický strom pravidelně umísťuje na nejvyšších příčkách. Eva Pirklová si je vědomá, že podobou vánočního stromu nasadila laťku vysoko.

„Může se stát, že nějaký rok nebude pěkně rostlý, nepovede se ho nazdobit, chlapi z firmy Evoke skončí a bude to dělat někdo jiný. Asi jsem si na sebe ušila dost velký bič,“ uzavírá s úsměvem.