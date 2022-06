„Jako odbor dopravy jsme dostali úkol a vytvořili jsme srovnání všech spojů na území Olomouckého kraje, co se týká výtěžnosti cestujících. Z toho nám vypadla data, která řekla, že ve skoro devadesáti spojích jezdí minimum cestujících. Spousta spojů byla zavedena v posledních letech, některé skoro uměle. U všech jsme vyhledali alternativy,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Michal Zácha.

Následně zástupci kraje návrhy projednali se starosty obcí, kterých se snížení počtu spojů týká.

„Z této debaty a zpětných vazeb vznikl materiál, který se včera schválil na zastupitelstvu,“ doplnil náměstek pro dopravu.

Zastupitelé schválili zrušení, zkrácení nebo omezení na některé dny v týdnu u čtyř desítek spojů. Z celkového počtu výkonů osobních vlaků v kraji se jedná o malý zlomek. Podle sčítání řadou z nich jezdili pouze jednotky lidí, u jiných, zejména mezi Olomoucí, Prostějovem a Přerovem, rostly počty cestujících i do vyšších desítek.

„Takové spoje mají alternativu. Například v rozmezí patnácti minut jedou dva vlaky. Nejsou to spoje, po jejichž zrušení by cestující zůstal někde stát bez jakékoli alternativy,“ řekl Michal Zácha.

V plánu velká redukce do Koutů

Nejvýraznější redukci drážní dopravy kraj navrhoval na trati ze Zábřehu do Koutů nad Desnou. Mezi

Zábřehem a Šumperkem mělo podle původního návrhu z jízdního řádu přinejmenším částečně zmizet šestnáct vlakových spojů, mezi Šumperkem a Kouty pět, mezi Šumperkem a Velkými Losinami osm. Zcela zastavena měla být osobní doprava mezi Petrovem nad Desnou a Sobotínem.

Po jednání s obcemi seznam spojů k vyškrtání výrazně prořídl. Od prosince nevyjedou dva páry spojů mezi Šumperkem a Velkými Losinami a dva víkendové páry vlaků do Sobotína.

„Když jsme viděli původní návrh viděli, zvedlo nás to ze židle. Vstoupili jsme v jednání se zástupci Olomouckého kraje. Naštěstí se nám podařilo domluvit v panem hejtmanem a náměstkem pro dopravu Michalem Záchou, že se nebude škrtat původně navržených 29 spojů, ale pouze osm. I těch osm prošlo zevrubnější kontrolou ze strany lidí, kteří na dráze pracují a ví, jaká je jejich obsazenost,“ řekl předseda Svazku obcí údolí Desné Bohuslav Hudec.

Ve hře bylo i zvýšení příspěvku na veřejnou dopravu ze 161 na 200 korun, které obce v Podesní platí kraji a každého svého obyvatele. Návrh však byl nakonec z krajského zastupitelstva stažen.

„Není to proto, že bychom platit nechtěli. Celá věc je ale na zevrubnější diskusi. Chceme ji řešit pro celý Olomoucký kraj, ne tříštit jednotný poplatek, který i v historii byl vždy takto nastaven,“ doplnil Bohuslav Hudec.

Na Jesenicku minimum škrtů

Naopak pouze jednotky vlaků od nového jízdního řádu ubudou na Jesenicku.

„U nás se to týká jen dvou spojů, jedná se jen o sobotní jízdu. Redukce jsou minimální. Jsme za to rádi, máme nepsanou dohodu, že bychom nechtěli rušit spoje, dopravní obslužnost je třeba zvlášť na Jesenicku zachovat v co nejvyšší míře, byť to ve všech případech není ekonomické. Zrušeny byly vlaky, které byly vytíženy úplně minimálně. U nich jsme to pochopili,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Olomoucký kraj se potýká s drasticky rostoucími náklady na veřejnou dopravu.

„Já dnes pouze odhaduji, protože vyúčtováváme v prvním kvartále roku následujícího. V autobusech nám to za první tři měsíce udělalo asi třicet milionů korun. U vlaků to bude daleko více. Bojím se, že ve stovkách milionů korun,“ odhadl Michal Zácha.

Vlaky, které od prosince 2022 nevyjedou

Sp 1429 v úseku Olomouc (15.18) – Hranice na Moravě (15.55)

Os 3214 v úseku Přerov (14.35) – Olomouc (15.04)

Os 3218 v úseku Přerov (16.39) – Olomouc (17.04)

Os 3223 v úseku Olomouc (16.51) – Přerov (17.12)

Os 3333 v úseku Olomouc (14.51) – Přerov (15.12); z Hranic veden nově v trase vlaku 1429 do Vsetína

Sp 1425 v úseku Přerov (7.39) – Vsetín (8.49); zrušen v neděle a svátky

Os 3222 v úseku Vsetín (17.10) – Přerov (18.24); zrušen v soboty

Os 3330 v úseku Hranice (3.52) – Přerov (4.16)

Os 3601Šumperk (4.53) – Jeseník (6.33); nejede v soboty

Os 3604 Jeseník (7.46) – Šumperk (9.31); nejede v soboty

Sp 1431 Olomouc (14.06) – Prostějov (14.22)

Sp 1432 Prostějov (15.35) – Olomouc (15.52)

Sp 1433 Olomouc (16.06) – Prostějov (16.22)

Os 3530 Moravský Beroun (3.59) – Olomouc (4.48); nejede v soboty, neděle a svátky

Os 3532 Hlubočky (5.00) – Olomouc (5.24); jede denně (rozšířeno o soboty, neděle a svátky)

Os 3569 v úseku Hlubočky (23.53) – Hrubá Voda (0.00)

Os 3569 v úseku Hrubá Voda (0.00) – Moravský Beroun (0.22)

Os 14002 v úseku Drahanovice (4.29) – Olomouc (5.20); nejede v úseku Drahanovice – Senice

Os 14017 v úseku Senice na Hané (11.06) – Drahanovice (11.14); nejede v pracovní dny

Os 14049 Olomouc (21.34) – Senice na Hané (22.06)

Os 14050 Senice na Hané (21.52) – Olomouc (22.26)

Os 14051 v úseku Senice na Hané (23.08) – Drahanovice (23.16)

Os 14052 Senice na Hané (22.54) – Olomouc (23.28); nejede v soboty, neděle a svátky

Os 3704 v úseku Nezamyslice (4.40) – Prostějov (4.58)

Os 3747 Prostějov (23.02) – Nezamyslice (23.21)

Os 3874 Vyškov (11.13) – Přerov (11.50)

Os 3875 Přerov (11.57) – Vyškov (12.40)

Os 13659 Staré Město (8.28) – Hanušovice (8.48)

Os 13662 Hanušovice (9.10) – Staré Město (9.28)

Os 13667 Staré Město (18.28) – Hanušovice (18.48)

Os 13678 Hanušovice (19.15) – Staré Město (19.33)

Os 13014 v úseku Šumperk (15.08) – Velké Losiny (15.27)

Os 13015 Velké Losiny (14.29) – Šumperk (14.47)

Os 13036 Šumperk (14.05) – Velké Losiny (14.25)

Os 13041 Velké Losiny (15.31) – Šumperk (15.49)

Os 13050 Šumperk (5.45) – Sobotín (6.02)

Os 13051 Sobotín (6.08) – Petrov nad Desnou (6.14)

Os 13052 Petrov nad Desnou (6.22) – Sobotín (6.28)

Os 13053 Sobotín (6.44) – Šumperk (7.02)