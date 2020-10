Volby v rouškách: na Šumpersku a Jesenicku do večera hlasovalo 15 procent

Aktualizováno





Do pátečního večera přišlo k volbám na Šumpersku a Jesenicku okolo 15 procent voličů. Lidé v nich vybírají nové zástupce do krajských zastupitelstev, na Zábřežsku a Mohelnicku též reprezentanta do Senátu.

Volby do krajských zastupitelstev v pátek 2. října 2020 na obchodní akademii v Šumperku. | Foto: Deník / Petr Krňávek