ON-LINE: Kdo uspěl, kdo propadl? Sledujeme sčítání hlasů

21.10. 14:41

Politolog: 55% by ukazovalo na apatii Pokud by se volební účast v Olomouckém kraji měla pohybovat kolem 55 procent, jak předběžně odhadoval krajský úřad, bylo by to podle olomouckého politologa Pavla Šaradína velmi málo. „To by bylo skutečně velmi málo a ukazovalo by to na voličskou apatii. Předpokládám však, že se ještě více projeví účast ve městech a procento naroste,“ reagoval na velmi předběžný odhad vycházející z telefonického průzkumu krajského úřadu ve vybraných okrscích krátce před uzavřením volebních místností.