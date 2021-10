Město Zábřeh hlásilo k páteční osmé hodině zhruba čtyřicetiprocentí účast.

„Lidé chodí hodně. Ještě než se se otevřely volební místnosti, na několika okrscích čekalo ve frontě až šedesát lidí. Bylo to v Ráječku, na DPSce a na bazénu. Tam lidé stáli frontu až ven,“ popsala mluvčí města Zábřehu Lucie Mahdalová.

V některých okrscích voliči urny natolik naplnili, že je komisaři museli setřepávat.

„Obálky s lístky se tam vlezou, jen se urny musí pořádně setřepat. Pokud by se někde přece jen zcela naplnily, kolega připraví další volební urnu. Kde bývá účast vyšší, bývají ve volebních místnostech vždycky dvě. Účast je hojná, lidé chodí i teď večer,“ dodala Lucie Mahdalová.

Vysokou volební účast hlásila i volební komise v Šumperku. K páteční 17. hodině dosáhla průměrně 27 procent.

"Je to docela pěkná účast. Všude pořád chodí mnoho lidí. Komise jsou docela nadšené, že jim to utíká," poznamenala vedoucí Odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk Petra Štefečková.

Šumperk je rozdělen do třiceti volebních okrsků. Ve městě žije zhruba 21 tisíc voličů.

50 procent

V okrsku číslo šedesát na základní škole Zeyerova v Olomouci přišlo k páteční 18. hodině 42,6 procenta voličů.

„Lidé chodí ve vlnách. Nejvíce od dvou do čtyř hodin odpoledne, ale i tak je to asi jedna z nejlepších volebních účastí za patnáct let, co dělám zapisovatelku,“ podotkla zapisovatelka okrsku Barbora Melicharová.

V tomto okrsku žádné problémy nezaznamenali. „Všichni nosí roušky, zatím jsme neměli jediný konflikt, že by přišel někdo bez ní. Pokud ji někdo neměl, vzal si tu, kterou máme k dispozici,“ dodala Barbora Melicharová.

V okrsku číslo čtyři na základní škole Komenium v centru Olomouce činila účast k páteční 20. hodině 47,8 procent.

Tři lídři z regionu

K volbám může během druhého říjnového pátku a soboty zamířit zhruba 130 tisíc obyvatel Šumperska a Jesenicka. Vybírat mohou z dvacítky stran, hnutí a jejich koalic.

Lídři původem ze Šumperska a Jesenicka stojí v čele tří kandidátek.

Na Šumpersku a Jesenicku se otevřelo celkem 240 volebních místností. Nacházejí se vesměs v prostorách škol, obecních úřadů či kulturních domů, ale třeba i v hospodě, klubovně myslivců nebo v administrativních prostorách firem. V horských oblastech pak lidé často volí v hotelech a penzionech.

V některých místech se umístění volebních místností změnilo, například v Jeseníku v případě okrsku číslo jedna. "Původní prostory Zrcadlového sálu v Priessnitzových léčebných lázních nahradily prostory v Altánu ve Wiener Kaffehaus," informovala mluvčí města Jeseník Lucie Musialová.

Lidé mohou budoucí poslance vybírat v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky by měly být známy v sobotu večer.

Už ve středu 6. října hlasovali na dvou stanovištích v regionu lidé, kterým byla v souvislosti s onemocněním koronavirem nařízena karanténa.

„V Olomouckém kraji tímto způsobem odvolilo jednašedesát občanů, například v Jeseníku této možnosti za celý den nevyužil nikdo,“ sdělil Peter Garláthy z oddělení správních činností krajského úřadu.

Kraj minule "uhrál" dvanáct poslanců

V posledních sněmovních volbách v roce 2017 zvítězilo v Olomouckém kraji s 31 procenty hnutí ANO 2011 následované SPD s 13,5 procenty. ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM získaly před čtyřmi lety mezi sedmi a devíti procenty.

Volební účast v kraji dosáhla šedesáti procent. Právě na volební účasti závisí, kolik poslanců z Olomouckého kraje v Poslanecké sněmovně zasedne. V dosluhující sněmovně je to dvanáct zástupců, obdobný počet lze očekávat i pro příští čtyři roky.