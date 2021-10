Na několika místech se v Olomouci sešli zástupci stran a seskupení, která bojovala o poslanecká křesla. Podívejte se, jak to v jednotlivých "štábech" vypadalo. Zatímco někde se připíjelo bílým vínem, jinde přišlo vhod i něco ostřejšího.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.