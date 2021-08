Adéla a Anna jsou sedmnáctileté Jeseničanky. Anička by v září nastoupila do maturitního ročníku, Adéla do třeťáku. O možnosti strávit akademický rok na americké střední škole se dozvěděly na jesenickém gymnáziu, které studují.

„Měli jsme ve škole na nástěnce letáček, ptala se mě i naše angličtinářka, jestli bych o to neměla zájem. Tato možnost mě nadchla, a tak jsem se přihlásila,“ popisuje Anička.

Adéla má s životem v zahraničí zkušenost díky práci svých rodičů.

„Sama jsem nikde nebyla, ale baví mě objevovat něco nového, přijímat nové výzvy. Chci, aby mě to posunulo, určitě mi to do života hodně dá,“ věří.

Pro Aničku bude účast na programu FLEX první postavení na vlastní nohy.

„Osamostatníme se, zdokonalíme se v jazyku, nebudeme se bát zařizovat si věci v zahraničí,“ říká.

Cesta k letence do Spojených států vedla přes dvoukolové výběrové řízení. Konkrétně přes několik esejů, pohovor a test z angličtiny. Mezi třináctku vybraných se probojovaly ze stovek zájemců. Anička přiznává, že její rodiče nebyli zpočátku z nápadu odcestovat na téměř rok za Atlantik vůbec nadšeni.

„Přihlásila jsem se tajně. Když jsem napsala první dvě eseje, organizátorka mi volala, že bych měla jet do semifinále. Neměla jsem dostupný mobil, a tak volala mojí mamce. Ona se tak dozvěděla, že jsem se přihlásila a že mě vybrali do dalšího kola. Teď to rodiče berou tak, že mi to do života hodně dá. Sice se tím trochu stresují, ale vidí to jako přidanou hodnotu,“ popisuje sedmnáctiletá žena.

Její vrstevnice říká, že podporu rodičů měla od začátku.

„I můj táta mi hodně říkal, ať to jdu zkusit. Věděli, že to není jisté, jen od nás z gymplu se hlásilo docela dost lidí. Už ty dva roky, co na to čekáme, mi to hodně daly, a ten rok mi toho dá určitě spoustu taky,“ poznamenává Adéla.

Do programu se Jeseničanky přihlásily v roce 2019, odletět do Spojených států měly loni v srpnu. Koronavirová situace však studijní pobyt o rok odložila.

„Každý měsíc jsme měli aspoň online schůzky. Máme úžasnou komunitu finalistů, je nás třináct a jsme fakt skvělá parta. Už teď jsem si našla skvělé kamarády na celý život. Budeme prožívat to samé a během toho roku mě ani nenapadlo, že bych to chtěla zrušit. Je to hodně velká příležitost, kterou jsme dostali,“ poznamenala k ročnímu čekání Adéla.

Nyní ji čeká deset měsíců života v hostitelské rodině na předměstí Houstonu v Texasu, Anička bude žít na severu USA ve Wisconsinu. Absolvují také desetiměsíční studium na tamních středních školách. Ty svým zaměřením připomínají tuzemská gymnázia, ovšem s množstvím volitelných předmětů.

„Je několik povinných předmětů, zbytek se musí vybírat. Chtěla bych jít na chemii, biochemii, tímto směrem, líbila se mi i anatomie a různé laborky,“ nastiňuje Adéla.

Součástí jejich pobytu budou také volnočasové aktivity s rodinou i v rámci školních klubů. Čeká je také dobrovolnická pomoc, což je pro americké teenagery běžná aktivita. V zahraničí obě ženy oslaví své osmnáctiny, avšak poněkud netypicky bez alkoholu. Jednak to zakazují pravidla programu, konzumace alkoholu je navíc v USA legální až od 21 let.

„Doslavíme to, až se vrátíme do Česka,“ usmívá se Adéla.

Vidí mladé ženy svou budoucnost v Česku nebo v zahraničí?

„Na vysoké škole chci určitě studovat v zahraničí. Ještě nevím kde. Od malička jsem chtěla bydlet v Americe, ale až teď zjistím, jestli je to pro mě to pravé. Přesto si myslím, že se mi tam bude líbit,“ říká Anna.

„Já to mám padesát na padesát. Na vysokou vysokou chci jít určitě. Pořád přemýšlím, jestli na nějakou českou nebo v zahraničí, ať už v Americe nebo v Evropě. Uvidím podle zkušeností, které teď získám,“ uzavírá Adéla.

Stipendium FLEX (Future Leaders Exchange, česky výměna budoucích lídrů) je roční stipendijní program pro středoškoláky za 22 evropských a asijských zemí, který hradí Odbor pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA. Program existuje od roku 1992, cílem bylo po pádu komunismu posílit vzájemné porozumění mezi Spojenými státy a zeměmi bývalého Sovětského svazu. V posledních letech se program rozšířil i mimo země bývalého SSSR. Za více než čtvrt století jím prošlo 29 tisíc mladých lidí. Olomoucký kraj je letos v rámci české výpravy zastoupen opravdu silně. Kromě dvou gymnazistek z Jeseníku se jej účastní také studentka a student ze dvou olomouckých gymnázií a gymnazistka, která bydlí v Horce nad Moravou a studuje v Ostravě.