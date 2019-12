Výjimečná událost. Do Štítů přijede parní vlak

Na nádraží do Štítů přijede v sobotu 7. prosince po roce a půl osobní vlak. A hned to bude vlak parní. Stane se tak v rámci oslav 120 let od zahájení provozu na lokálce z tohoto městečka do Dolní Lipky.

Vlakové nádraží ve Štítech | Video: DENÍK/Petr Krňávek