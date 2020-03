„Po mnoha měsících jednání jsme dospěli k jasnému rozhodnutí. Vnitřní uspořádání budovy Ipos máme odsouhlaseno. Úřad práce i správa sociálního zabezpečení řekly, že takto jsou pro ně prostory přijatelné,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Návrh úprav má být hotový do konce března. V případě vzájemného odsouhlasení může být celý projekt hotový ještě letos.

Pro jesenickou radnici se jedná o velmi potěšující zprávu. Původně hrozilo, že se státní úředníci přestěhují do zcela nové budovy a městu zůstane poloprázdný administrativní komplex. I přes memorandum podepsané ministryní práce v roce 2014 visela výstavba nové budovy ještě řadu let ve vzduchu. Před třemi roky přišel stát s variantou totální přestavby vnitřních prostor Iposu. Nyní jeho úředníci souhlasili s mnohem skromnějším a levnějším řešením.

„Kvůli stáří budovy se budou měnit rozvody, elektřina, voda. Pozitivní je, že správa sociálního zabezpečení ani úřad práce nepožadují větší dispoziční změny. Bude se jednat o pár příček. Toalety se rekonstruovat nebudou. Na úřadu práce se vybuduje klientské centrum, ale oproti původním požadavkům je to absolutní minimum,“ zmínil místostarosta Jeseníku Václav Urban.

„Otočili o sto procent. Výsledek je až nad očekávání pozitivní,“ okomentoval výsledek jednání.

Vnitřek je těžké retro

Budovu Ipos před několika lety stavbaři zateplili a vyměnili jí okna a dveře. Interiér však zůstává víceméně v podobě z druhé poloviny sedmdesátých let, kdy objekt vznil jako ředitelství rudných dolů.

„Nábytek v mezipatrech, výzdoba, podhledy. Vnitřek je těžké retro. Chodby jsou navíc temné, necítím se tam dobře,“ poznamenal Mirek Holý, který si do Iposu chodí vyřizovat své úřední záležitosti.

Více světla

Chodby by se při aktuální rekonstrukci měly dočkat prosvětlení. Na jejich konci se zruší jedna kancelář, čímž se do společných prostor dostane více světla. Město má rovněž ambici z objektu, který v minulosti nechvalně proslul svou energetickou náročností, vytvořit pasivní budovu. Docílit toho chce využíváním dešťové vody nebo instalací slunečních kolektorů.

„Větší energetickou náročnost má budova v létě, kdy se chladí, než v zimě, kdy se topí. V létě se dá využít sluneční svit k výrobě energie, která by byla na místě rovnou spotřebována,“ objasnil místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Do Iposu by se po rekonstrukci měli nastěhovat i městští úředníci z budovy v Tovární ulici.

„Naši lidé potřebují lepší pracovní prostředí. Navíc po jejich přestěhování ušetříme zhruba dva miliony korun za provoz a služby v objektu, který je už teď na hranici provozuschopnosti,“ dodala Zdeňka Blišťanová. Lidé tak pod jednou střechou kromě pracovníků úřadu práce a správy sociálního zabezpečení i najdou všechny úředníky města.

Jak se vyvíjely oficiální postoje státu v kauze Ipos

Listopad 2012, mluvčí České správy sociálního zabezpečení:

„Stávající prostory jsou neefektivní a nehospodárné z hlediska provozu. Technický stav budovy je velmi špatný."

Leden 2013, ministryně práce Ludmila Müllerová:

„Z hlediska efektivního hospodaření se státními prostředky je ze strany státu výhodnější investovat do výstavby nové budovy. Chápu, že opuštění stávající budovy patrně způsobí problém především z hlediska dalšího využití."

Květen 2013, mluvčí ministerstva práce:

„Záměr výstavby nové budovy je stále aktuální. Nyní se zpracovává projektová dokumentace. Nepřekročitelná cena nové budovy je maximálně 128 milionů korun."

Květen 2014, ministryně práce Michaela Marksová:

„Pokud to půjde, máme vůli s městem Jeseník spolupracovat a vyhovět jejich přání zůstat ve stávající budově.“

Červenec 2014, ministryně práce Michaela Marksová:

„Byla to stavba (novostavba úřadu práce), proti které jsou všechny politické strany ve městě, bylo by to proti vůli místních lidí. Částka na stavbu nové budovy je také velmi vysoká."

Říjen 2016, mluvčí ministerstva práce:

„Zástupcům města Jeseník jsme zaslali naše finální stavebně-technické a ekonomické požadavky, o kterých se bude dále jednat. V současné době nevyvíjíme žádné aktivity směrem k výstavbě nové budovy."

Leden 2017, mluvčí ministerstva práce:

„Případný odkup části Pentagonu jedním z možných řešení situace. V současnosti je však stále platné memorandum o rekonstrukci budovy IPOS městem Jeseník. Je také platné stavební povolení na výstavbu nové administrativní budovy České správy sociálního zabezpečení."

Duben 2018, mluvčí ministerstva práce:

„Resort MPSV nechal zpracovat studii revitalizaci objektu IPOS Jeseník, která reflektuje prostorové a technické potřeby pro bezvadný chod organizačních složek státu a splňuje hygienické a bezpečnostní normy.“

Duben 2019, mluvčí ministerstva práce:

„Na společném jednání zástupců ministerstva a Města Jeseník byl jednoznačně deklarován zájem resortních složek zůstat ve stávajícím objektu.“