Když se řekne výroba motorů, laik si patrně vybaví rozsáhlý závod nadnárodního koncernu. Dílna ve Vikýřovicích je pravým opakem této představy. Přesto v ní vznikají speciální motory, o které mají velký zájem fanoušci létání za Atlantským oceánem.

Pravoslav Verner vyrábí ve své dílně ve Vikýřovicích letecké motory. | Foto: Petr Krňávek

Dílna Pravoslava Vernera je ukrytá mezi rodinnými domy na okraji Vikýřovic. Motorům se její majitel věnuje čtyři desítky let. „Koupil jsem si Mercedes, přestal startovat. Nezbývalo mi než ho rozdělat, podívat se, jak je to dělané a opravit. To bylo roku 1982,“ vzpomíná Pravoslav Verner.

Opravám motorů Mercedes se věnoval od poloviny 80. let do roku 1993. Pod tehdejším národním výborem začal podnikat v dobách, kdy se o tom drtivé většině lidí ani nezdálo.

„Dělali jsme opravy na počkání. Naší doménou byli hlavně taxikáři. Chlapík přijel v osm ráno, kolem jedné odjížděl se zgenerálkovaným motorem. Byl u celé opravy, tenkrát se rozkrádalo ve velkém. To u nás ale neexistovalo. Díky tomu jsme se uvedli,“ doplňuje Pravoslav Verner.

V devadesátých letech přestaly opravy motorů zahraničních aut vzhledem ke snadné dostupnosti náhradních dávat smysl. Pravoslav Verner se tak přeorientoval na výrobu motorů pro ultralighty. Už na konci sedmdesátých let byl ostatně vlastníkem motorového rogala. Začátky však nebyly jednoduché. Chyběly díly i zkušenosti.