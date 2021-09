„Jeden člověk dokáže svým chováním otrávit život půlce města. Většinou to bývají lidé, kteří nemají trvalé bydliště v Jeseníku. Přicházejí k nám z různých koutů republiky. A Jeseničané si na jejich chování oprávněně stěžují,“ řekla.

„Dosavadní vozidla jsme museli odstavit a kompletně dezinfikovat. Nejprve bylo nutné je dekontaminovat, pak se čistila chemickým způsobem a musela nechat vyčpět. To současné svými prostředky nebo zařízením od hasičů vystříkáme a pak ho čistíme dezinfekcí. Nynější auto čistíme vlastními silami,“ dodal Martin Novotný.

Do letošního roku byl s odvozem těžce opilých z Jesenicka problém. Jediná protialkoholní záchytná stanice v kraji se nachází v Olomouci, kam cesta z Jeseníku trvá bezmála dvě hodiny. Jeden odvoz tak hlídku městské policie vyblokoval na půl dne.

„Vůz funguje dobře. Musíme reagovat na veřejný pořádek, policie musí protiprávní jednání těchto lidí řešit. Zároveň nemůžeme zatěžovat zdravotnický systém. Záchranná služba tu sice má tři vozy, ale když jeden zablokuje opilý člověk, který ho znečistí, může pak být ohroženo zdraví či životů pacientů, kteří se svým jednáním nedostali do stavu intoxikace,“ řekl ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

První opilé převezli strážníci městské policie v Jeseníku vyřazenou sanitkou do záchytné stanice v Olomouci. Vůz městská policie získala na konci března. Dosud s ním odvezla pět lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.