Ocení to zejména klaustrofobici, pro které může být nehybné ležení v hlasitém tunelu hodně nepříjemným zážitkem.

Lůžka na novém oddělení šumperské nemocnice unesou i třísetkilové pacienty

„Navíc když se doba skenování výrazně zkrátí, snižují se tím také šance na pohyb pacienta během vyšetření. Tím se snižuje i riziko následných opakovaných skenů. Zároveň nám tato metoda umožňuje efektivněji tvořit takzvané 3D sekvence, které jsou v dnešní době pro hodnocení snímku magnetickou rezonancí téměř nutností,“ jmenovala další výhody technologické inovace Irena Müllerová.

Čekání na vyšetření se zkrátí

O nasazení umělé inteligence v medicíně se ve světě intenzivně hovoří už několik let. Podle řady odborníků by v budoucnu právě umělá inteligence mohla zkrátit vyšetření na magnetické rezonanci tak zásadně, že by díky tomu mohlo dojít k značnému navýšení kapacity zdravotnického přístroje, který by tak za stejný čas mohl vyšetřit mnohem více nemocných.

V šumperské nemocnici vyšetří ročně na pracovišti magnetické rezonance zhruba pět tisíc lidí, kteří na vyšetření čekají průměrně asi dva měsíce. I tahle doba by se ale mohla v budoucnu právě díky využití umělé inteligence zkrátit.

V Nemocnici Šumperk testují umělou inteligenci. Čte rentgenové snímky

Umělá inteligence pomáhá mimo jiné lékařům šumperské nemocnice také s vyhodnocováním rentgenových snímků. Nemocnice jako jedno z prvních zdravotnických zařízení v Česku spojila síly s českou společností Carebot, jejíž asistenční software pomáhá hledat, za pomoci umělé inteligence, v rentgenových snímcích hrudníku různé nálezy.