V prostor pro bruslení se každoročně mění část tenisového kurtu za lázeňským domem Priessnitz v Jeseníku. Mobilní kluziště lázně ve spolupráci s městem pořídily v roce 2000. Tehdy se počítalo, že bude v provozu pět let. Zařízení s několikanásobně překročenou životností je nyní ve velmi špatném technickém stavu.

„Každý rok děláme běžné opravy. Větší byla oprava kompresoru, vyšla řádově na statisíce korun. Po dvaceti letech by si kluziště zasloužilo generální obnovu. Ta by ale stála miliony korun. Další věc je rolba na úpravu ledu. Stávající je na konci životnosti. Stále ji opravujeme, nová by vyšla na dva až tři miliony korun,“ vypočetl ředitel Priessnitzových léčebných lázní Roman Provazník.

Letos se nekoná ani okresní hokejová liga. Pro pořádání turnajů je třeba ledový povrch upravovat a na současnou poruchovou rolbu už není spoleh.

Provoz kluziště končí každoročně ztrátou tři až čtyři sta tisíc korun. Město na její krytí v posledních letech přispívá 130 tisíc korun, zbytek hradí lázně.

„V okamžiku, kdy město postaví své kluziště, bude pro nás neakceptovatelné investovat do opravy našeho. Ještě s výhledem snížení tržeb, protože lidé budou logicky chodit bruslit na nové kluziště do města,“ sdělil ředitel Provazník.

Po ukončení sezony na jaře lázně zhodnotí technický stav mobilní plochy i rolby a rozhodnou se, zda kluziště příští rok zprovozní.

„Spíše se ale kloníme k tomu, že ne,“ dodal ředitel.

Nové sportoviště v Dukelské ulici

Zastupitelé města Jeseník na svém únorovém zasedání schválili záměr výstavby multifunkčního hřiště s ledovou plochou. Sportoviště o rozměrech 22 krát 45 metrů má vzniknout v Dukelské ulici za městskou sportovní halou. V létě by sloužilo například pro florbal, volejbal, in-line hokej či košíkovou, v zimě pak bruslařům.

Investice se dělí do několika etap, které lze různě kombinovat.

„Pro nás je nejdůležitější nultá etapa. Představuje vybudování samotného sportoviště s technologií chlazení a zřízení nové trafostanice. Pro zázemí hřiště s celoročním provozem se prozatím počítá s využitím prostor fotbalové tribuny, kde kromě sociálního zařízení může najít místo i rolba pro úpravu ledu,“ uvedl vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Náklady na nultou etapu by podle prvních hrubých odhadů vyšly na šestnáct milionů korun, provoz na milion a půl.

Vysoká variabilita

Výhodou nového sportoviště je jeho variabilita. Do budoucna ho lze například rozšířit, což by uvítali především hokejisté. Nebo dokonce i přemístit pro případ, že by vznikla potřeba vybudovat krytou hokejovou halu.

K záměru měl připomínky zastupitel Rodan Hojgr.

„Myslím, že kluziště je dobrá myšlenka, jen způsob tohoto řešení mi přijde ukvapený. My kluziště můžeme teoreticky pořídit za polovinu ceny, když by bylo mobilní,“ řekl.

Takovou představu rozporoval vedoucí odboru investic s tím, že podstatnou část z „ušetřené“ poloviny tvoří náklady na trafostanici a elektropřípojku. „Tu musíte postavit za každých okolností,“ připomenul Jiří Uher.

Rodan Hojgr byl nakonec jediný zastupitel, který se při hlasování záměru zdržel. Ostatní přítomní se vyslovili pro schválení investičního záměru.