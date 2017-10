Vzhůru na lampionové průvody, strašidla či koncert kapely Dymytry

Kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka - 43. týden.

ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Naučí hledat v archivech

Libina – Zájemci o historii i ti, co pravidelně hledají v archivech či sestavují rodokmen, jsou zváni do Obecní knihovny v Libině na besedu s bývalou ředitelkou šumperského archivu Hanou Jarmarovou. Přednáška s praktickými ukázkami se koná v úterý 24. října od 17 hodin. (zak)

Vernisáž doplní autorské čtení

Šumperk – Výstavní prostory Jižního křídla Domu kultury v Šumperku obsadí od středy 25. října výstava fotografií Renaty Judity Komendové. Vernisáž k výstavě fotografií se uskuteční od 17 hodin, plynule na ni naváže od 18. hodiny autorské čtení. Účinkují: Miroslav Václavek, Renáta Judita Komendová, Petr Válek (hudebně instrumentální nástroj Marebrechst), děti ze ZŠ Sluneční s literární a výtvarnou tvorbou, EVAMORE a Tomáš Nováček (zpěv a kytara), Aneta Hyrníková (tanec). Vstupné je 50 korun. (zak)

Výstava v Retru: Autismus autenticky

Zábřeh - Ve středu 25. října zve zábřežské kino na vernisáž neobvyklé výstavy s názvem Autismus autenticky šumperské fotografky Andrei Nogové. Ta se s autisty začala potkávat v průběhu loňského roku a výsledkem její narůstající fascinace lidmi zasaženými autismem je výstavní soubor, který bude možné zhlédnout v kině Retro.

Jeho cílem je ukázat světlé chvilky v životě autistických dětí a jejich asistentů z šumperského centra Dětský klíč. „Původně jsem jako velké téma viděla konflikt, který tyto děti často zažívají v interakci s okolním světem. Ale potom, když jsem je poznala, mě začalo strašně bavit zaměřovat se na to, jací jsou, v čem jsou jiní, a začala jsem objevovat jejich pohled na svět, který je často diametrálně odlišný od toho našeho,“ vysvětluje autorka fotografií Andrea Nogová.

Vernisáž její výstavy má začátek v 17 hodin, od 18.00 kino nabídne projekci oceňovaného dokumentu Normální autistický film. Dobrovolné vstupné poputuje ve prospěch neziskové organizaci Dětský klíč poskytující služby, které směřují ke zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra. (zak)

S lampiony půjdou do kempu

Mohelnice – Lampionový průvod projde ve středu 25. října Mohelnicí, sraz účastníků s barevnými lucerničkami je před 18. hodinou u jídelny Základní školy Mlýnská v Mohelnici. Průvod dojde ulicemi města do místního kempu, kde si zájemci budou moci opéct špekáčky a občerstvit se. (zak)

Charita připravuje benefici

Šumperk – Narozeniny bude slavit na benefičním koncertu Charita Šumperk ve čtvrtek 26. října v klášterním kostele v Šumperku. Na koncertě, který začíná v 19 hodin, se představí Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian. Seskupení zahraje dramatickou kantátu Antonia Vivaldiho La Senna festeggiante. (zak)

Do Šumperku míří jazz z jižní Francie

Šumperk - Jazzová skupina z jižní Francie se představí na jevišti velkého sálu Domu kultury v Šumperku v pátek 27. října od 19 hodin

Muzikanti ze seskupení Buckshot Gala spolu hrají už několik let především vlastní skladby ve stylu moderního jazzu. Čerpají také inspiraci z klasické a současné hudby. Soubor má za sebou stovky klubových koncertů po celé Francii, byl vybrán jako finalista několika soutěží a hrál i na prestižních jazzových festivalech v Nice a Antibes.

Vstupné na koncert je předprodeji 120, v den akce 150 korun. Lístky jsou na sezení. (zak)

Do Zábřehu dorazí metalová Dymytry

Zábřeh - Jedna z nejúspěšnějších českých metalových kapel současnosti Dymytry se před pár dny vydala na své podzimní turné, na kterém ji doprovází chlumecká formace Komunál. V pátek 27. října přibrzdí metalový cirkus v zábřežském kulturáku.

„Kromě pekelné show, na kterou jsou naši fans zvyklí, přivezeme první EP Psy-core, který jsme kompletně přetočili. Bude to taková vzpomínka na starý časy v úplně novým hávu," prozradil kapelník Jiří Dymo Urban.

Dymytry je kapela, jejíž image je založena na predátorských maskách, mohutných kytarových riffech, melodických refrénech a sugestivním zpěvu. V anketě Český slavík 2016 se mezi skupinami umístila v první desítce a v současnosti neustále vylepšuje svou pódiovou prezentaci, která je mimořádně atraktivní.

„Snažíme se svým fanouškům dát nejen pořádnou porci poctivé rockové muziky, ale taky skvělé pokoukání a zážitek, který doma u compu nezažijí,“ zve na koncert šéf kapely Dymo Urban.

Pro příznivce metalu se kulturní dům v Zábřehu otevře v 19 hodin, následovat bude setkání s fanoušky spojené s autogramiádou, koncert odstartuje o půl deváté. Vstupenky jsou kromě prodejních míst Zábřežské kulturní k dispozici také v síti Ticketstream. (sos)

Bludoveček zve do Strašidelného lesa

Bludoveček – Strašidelnou stezku lesem připravují na sváteční sobotu 28. října provozovatelé restaurace a penzionu Bludoveček. Od 16 hodin bude stezka, na které nebudou chybět strašidla a plnění úkolů, otevřena. Účastníci by si s sebou měli vzít baterku na svícení. Vstupné je dobrovolné. (zak)

Píseň o lásce zazní v Lázních

Velké Losiny - Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka zazní v Lázních ve Velkých Losinách v sobotu 28. října v 19 hodin v sále Lázeňského hotelu Eliška.

Báseň ve své vlastní scénické úpravě přednese Petr Král za hudebního doprovodu Josefa Macka. Představení uvedou Petr Král svou originální forbínou a Pavel Mareš, který přiblíží autora básně, osvětlí jeho dílo a připomene zajímavé historické souvislosti. Představení pořadatelé uvádějí v rámci projektu Eagle Performance. Veškeré rezervace vstupenek je možné telefonicky na recepci Hotelu Eliška. Vstupné je 50 korun. (zak)

Zámek obsadí strašidla

Úsov - Halloween a zámecká strašidla – tak se jmenuje akce, kterou na sváteční sobotu 28. října připravil pro veřejnost zámek Úsov. Poslední říjnovou sobotu obsadí památku od 18 do 22 hodin zámecká strašidla, aby oslavila Halloween. I letos čekají návštěvníky prohlídky podzemních prostor, strašidelná dílna v hradní kočárovně a další atrakce pro děti i dospělé. Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma. (zak)

Městem projde lampionový průvod

Zlaté Hory – Lampiónový průvod projde ulicemi Zlatých Hor na státní svátek 28. října. Sraz účastníků je před 18. hodinou u radnice. Průvod projde přes sídliště k restauraci Sokolovna, kde bude připraven táborák a velký ohňostroj. Zájemci si budou moci zakoupit špekáček na opékání. (zak)

V Zábřehu zahrají Vašek s Pepou

Zábřeh - Pro zpříjemnění nedělního odpoledne 29. října zahraje k tanci i poslechu v sále zábřežského kulturního domu oblíbené duo Vašek a Pepa. Taneční odpoledne má začátek ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí symbolickou padesátikorunu. Další taneční pořad připravila Zábřežská kulturní na neděli 12. listopadu, kdy do kulturáku zavítá slovenská skupina Black Band známá z televize Šlágr. Ta do Zábřehu přiveze příjemné romantické melodie a lidové písně v originálních aranžích. Kapele dodává jedinečný zvuk především Jana Apolenová se svým sametovým hlasem v doprovodu tří mužských vokálů. Také na tuto akci již lze zakoupit vstupenky. (zak)

Partička pobaví Mohelnici

Mohelnice – Oblíbený televizní pořad Partička míří za svými fanoušky do Mohelnice. V pondělí 30. října se od 20 hodin představí oblíbená čtyřka skvělých improvizátorů ve složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela a Jakub Kohák. Jak scénky této povedené partičky dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum. A jak takové trápení bavičů vypadá? Nevěříte, že se jedná o opravdovou improvizaci? Chcete se i vy stát součástí některé z her? Tak máte jedinečnou možnost se o tom přesvědčit na vlastní oči od osmi hodin večer v Domě kultury v Mohelnici. Vstupné je 430 korun. (zak)