Vzhůru na Snow fest, Saturnina, Reflexy či Noc divadel

Ve Štítech bude Nejkrásnější válka

Štíty – Lanškrounský spolek Divadlo ve středu přiveze do Štíků komedii Nejkrásnější válka. Představení se uskuteční ve středu 15. listopadu od 18.30 hodin v místním kulturním domě. (zak)

Putování po Střední Asii

Zábřeh - Na diashow cestovatele Tomáše Kubeše pozve zábřežské kino Retro ve středu 15. listopadu. Známý fotograf a novinář zavede milovníky dálek a exotických míst do Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, tedy dosud málo objevených cestovatelských destinací. „Uvidíme například starodávnou Hedvábnou stezku, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Bucharu, kazašskou futuristickou metropoli Astanu nebo divoké hory Kyrgyzstánu,“ zve na akci se začátkem v 17 hodin Zdeněk David. (zak)

V Zábřehu se těší na věčného romantika

Zábřeh - Nabídka koncertu „věčného romantika“, zpěváka Jakuba Smolíka, který svými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika, se v Zábřehu opět setkala s mimořádným ohlasem.

„Jeho koncert plánovaný na středu 15. listopadu je již téměř vyprodaný, zbývá posledních několik málo míst,“ sdělil Vratislav Jarmar z kulturního domu. Smolík má na kontě více než dvacet alb, v roce 2014 vydal 3CD s názvem 55 hitů – Best of. To obsahuje zpěvákovy nejznámější songy Až se ti jednou bude zdát, Říkej mi táto, Prý chlapi nebrečí nebo Ave Maria, které také zazní na jeho zábřežském koncertu. „Smolíkovy koncerty bývají obohaceny humorem i jevištní zábavou a stávají se zábavnou show, což umocňuje divácký zážitek,“ doplnil Jarmar. (zak)

Kováři se zastaví ve Vikýřovicích

Vikýřovice – Muzeum silnic ve Vikýřovicích zve na výstavu Kováři na cestách. Vernisáž je na programu ve čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout soubor nožířství a damascénskou ocel, prezentovat se bude i umělecký kovář Stanislav Grygar ze Šumperku – Temenice. Výstava potrvá do 11. února. (zak)

Do Retra se vrátí legendární Saturnin

Zábřeh - Populární sluha Saturnin a všechny postavy známé z legendární stejnojmenné knihy Zdeňka Jirotky se vrací do zábřežského biografu. A to hned dvakrát. Diváci si nejdříve ve filmovém klubu užijí film z roku 1994, aby se poté dočkali autorského čtení nových příběhů Saturnina.

Jméno autora nových pokračování možná mnohé překvapí. Očekávaný hit předvánoční sezony totiž pochází z pera zábřežského rodáka, bývalého politika Miroslava Macka, který v Zábřehu pravidelně uvádí filmový klub.

„Psaní nebylo snadné, ale měl jsem z něj radost. Rozloučil jsem se se svým stylem a začal psát a myslet jako Jirotka. Doplnil některé nové postavy, hlavní samozřejmě ponechal. Reálie z doby první republiky jsem čerpal nejen ze vzpomínek svého otce, ale též z tehdejší literatury, časopisů a vlastních vzpomínek na dobu předúnorovou,“ popisuje vznik knížky Miroslav Macek.

Ve čtvrtek 16. listopadu, přesně pětasedmdesát let od prvního vydání románu, který patří k nejpopulárnějším humoristickým dílům české literatury a dočkal se i filmového zpracování, vydává nakladatelství XYZ knihu Saturnin se vrací. Ve čtvrtek 16. listopadu v 19 hodin rozzáří filmové plátno kina Retro legendární film doplněný o autorské čtení nových Saturninových dobrodružství. (zak)

Festival Blues Alive hlásí změnu

Šumperk – Šumperský festival Blues Alive, který je již beznadějně vyprodán, hlásí změnu v programu. Z vážných rodinných důvodů musel kytarista Vince Agwada zrušit celé evropské turné, tím pádem i vystoupení na festivalu Blues Alive.

„Podařilo se nám ale dojednat, že v pátek 17. listopadu v šumperském H-Clubu místo něj vystoupí jeden z nejvýraznějších umělců na dnešní britské bluesové scéně Will Johns, který je navíc i synovcem Erica Claptona a George Harrisona,“ uvedl ředitel festivalu Vladimír Rybička. Potvrdil, že pokud uvedená změna v programu někomu nebude vyhovovat, je možné již zakoupenou vstupenku na koncert vrátit v pokladně Domu kultury Šumperk.

Tři hlavní festivalové koncerty se konají od čtvrtku 16. do soboty 18. listopadu. A jako vždy je přehlídka, která získala několik prestižních ocenění, nabitá hvězdnými jmény. Vystoupí například americký kytarista Jonny Lang, jednička polského blues Slawek Wierzcholski, americký bluesrockový kytarista Nick Schnebelen, skvělí hráči na harmoniku Billy Branch, Magic Dick a James Harman, bluesový písničkář Eric Bibb a další. Tradiční sobotní tematické odpoledne bude letos věnováno „rodinným“ kapelám. Na jednom pódiu se v Šumperku sejde a zahraje celá rodina Vladimíra Mišíka - jeho manželka Eva, synové Martin a Adam, a dcera Bára. (zak)

Cestovatel zavede na Sibiř

Jeseník - Besedu s cestovatelem o náročné expedici na pomezí Sibiře a Dálného Východu bude hostit Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku. Akce se koná ve čtvrtek 16. listopadu od 17.30 hodin. O své zážitky se podělí Milan Jána. Vstupné je 50 korun. (zak)

Vyprávět bude o Aljašce

Jeseník – Na setkání s místním cestovatelem Jiřím Hořčičkou zve ve čtvrtek od 18.30 hodin klub Plíživá Kontra v Jeseníku. Cestovatel návštěvníky zavede do divočiny na Aljašce. (zak)

V Mohelnici zazpívá Pavel Calta

Mohelnice – Zpěvák Pavel Calta, finalista soutěže Česko Slovensko má talent 2011, přijede za svými fanoušky do Mohelnice. Koncert, který se koná v rámci Nezapomeň Tour 2017, začíná v Domě kultury v Mohelnici ve čtvrtek 16. listopadu v 19 hodin. (zak)

V Katolickém domě zahrají dechovky

Zábřeh - Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Již po dvacáté bude tento den v Katolickém domě patřit festivalu dechovek. Akci zahájí prvními tóny již v 10 hodin Classic Band. Jako další se představí domácí Veselá kapela. Ta při svém vystoupení připomene 30. výročí svého trvání. V programu se dále představí dechová hudba Přespolanka z Uničova a Postřelmovská muzika. Festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikanti. Občerstvení je zajištěno. (zak)

Děti si s rodiči vyrobí dekorace

Bludov – Výtvarnou dílnu, ve které si vyrobí rodiče společně s dětmi adventní věnce, připravuje na pátek 17. listopadu Pradědovo dětské muzeum v Bludově. Dílna bude otevřená od 14 do 18 hodin. Korpusy a dekorace budou připraveny, účastníci za dílnu zaplatí podle toho, jaké komponenty při zdobení věnce zvolí. (zak)

Snow film fest nabídne sníh, led a adrenalin

Zábřeh - Celovečerní pásmo špičkových filmů zachycujících překrásné přírodní scenérie, ale i obdivuhodné sportovní výkony nabídne Zábřežská kulturní v rámci festivalu outdoorových filmů Snow film fest, který se uskuteční v pátek 17. listopadu od 16 hodin v sále kina Retro.

Příznivci zimních sportů a adrenalinu se mohou těšit na filmy, které byly oceněny na prestižních světových festivalech, ale i na lákavé snímky pocházející z české kotliny. „Přehlídka opět představí zajímavé hosty, Jiří Hejtmánek odprezentuje překrásné fotografie zimních Jeseníků a bratři Švihálkové svoje obdivuhodné sjezdy šestitisícových vrcholů v Bolívii,“ uvedl k programu pořadatel Zdeněk David. Snow film fest tradičně nabídne originální občerstvení, diváckou anketu a hlavně pohodovou festivalovou atmosféru. (zak)

Reflexy premiérově roztančí Leštinu

Leština - V sobotu 18. listopadu to v Leštině rozjedou populární Reflexy. V místní sokolovně se zastaví v rámci podzimní tour. Na koncertě zazní nejen songy starší, například Ty jsi divoká, Daruj mi křídla, Neříkej, či Sluneční, ale i stále oblíbenější písničky z nejnovějšího alba Proud mezi námi. Stejnojmenný pilotní singl z jedenáctého alba této pop-rockové čtverky má více než milion zhlédnutí, hraje jej mnoho českých a moravských rádií a je úspěšný i v hitparádových žebříčcích. Hostem na této akci bude skupina Infinity.

Brány sokolovny v Leštině se třetí listopadovou sobotu otevřou již v 20 hodin. Pořadatelé slibují i celou řadu dalších vychytávek nejen na barech. Pro svoz se doporučuje využít standardní hromadnou dopravu, ale i možnosti nezištného svozu a rozvozu na tel. 605 242 825.

Reflexy

Pop-rocková formace ze Zlínského kraje, která má na kontě již 11 alb. Za více než 24 let. Kapela vznikla v roce 1993 a dodnes odehrála tisíce vystoupení po celé České Republice. Její současná sestava je: Libor Plšek (zpěv, kytara), Martin Koníček (klávesy), Josef Lysoňek (bicí), Ondřej Filák (baskytara, zpěv). Poslední největší hit je píseň Proud mezi námi, která na youtube trhá rekordy ve sledovanosti. Stejnojmenná deska Reflexům vychází na podzim 2016.

Na Noc divadel se chystá Jeseník i Šumperk

Jeseník,Šumperk - K celorepublikovému projektu, který má za cíl zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény, ale i české divadlo jako takové, se přidávají scény v Jeseníku a v Šumperku. Tématem letošní Noci divadel, která letos padla na sobotu 18. listopadu, je „Navždy mladý“. Pod tímto mottem se divadla budou snažit přilákat na svůj program zejména mladé diváky.

V jesenickém Divadle Petra Bezruče začíná program od půl osmé večer. Vystoupí Hanny Firla ze seskupení Impra, který předvede skvělou improvizační show za doprovodu kytarového mága. Návštěvníci mohou také zhlédnout představení Fantom opery, které s jesenickými studenty nastudovala Anna Beťáková. Vstupné je v předprodeji za 120, v den akce za 150 korun.

Noc plnou výjimečných zážitků slibuje i Divadlo Šumperk. To se pro veřejnost otevře v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. (zak)

V Mohelnici chystají karneval

Mohelnice – Podzimní karneval určený především pro malé návštěvníky má v neděli 19. listopadu od 15 hodin Dům kultury v Mohelnici. Děti zde čekají hry a soutěže o ceny, vystoupení zájmových kroužků DDM Magnet, diskotéka nejen pro nejmenší či tvoření z balonků. Vstup je volný. (zak)

Barborku rozezní tóny varhan

Zábřeh - Prestižní koncert špičkové česko-německé cembalistky a varhanice, který se v Zábřehu koná za podpory Nadace Život umělce, nabídne cyklus Bravo v neděli 19. listopadu. Barbara Maria Willi koncertuje na mnoha významných mezinárodních pódiích a je držitelkou řady ocenění za své nahrávky i muzikologickou činnost. V kostele sv. Barbory zazní od 16 hodin především skladby J. S. Bacha, ale i sonáta G. F. Händela nebo Nedělní hudba Petra Ebena. Vizuální zážitek návštěvníkům zajistí kamery, které budou interpretku snímat během koncertu. Bude se jednat o jeden z prvních koncertů varhanní hudby v kostele, který před několika lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

V klášterním kostele zazní violoncello

Šumperk - Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve společnosti Jiřího Bárty, který patří ke špičce violoncellistů své generace, a Terezii Fialové, jež se postará o klavírní doprovod. Koncert se uskuteční v pondělí 20. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele v Šumperku. Oba umělci v rámci své rozsáhlé koncertní činnosti vystupují ve spolupráci s předními interprety a orchestry ve významných koncertních síních a na festivalech po celém světě. Vstupné je 160 korun. (zak)

Do Mohelnici míří Divadlo Palace

Mohelnice – Dvě skvělé herečky Danielu Kolářovou a Danu Syslovou budou moci spatřit na vlastní oči návštěvníci Domu kultury v Mohelnici v úterý 21. listopadu. Divadlo Palace Praha přiveze skvělou francouzskou komedii Dámy z Aniane. Spolu s dvěma dámami spustí herecký koncert ještě Jaromír Meduna, Jiří Čapka či Lucie Pernetová. Hra vypráví příběh dvou povahově zcela rozdílných stárnoucích sester žijících v jednom domě. Představení začíná v 19 hodin, vstupné je 290 nebo 33 korun. (zak)