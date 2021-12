Václav Havel navštívil Šumperk 8. března 1993 jako vůbec první hlava státu. Jeho první kroky mířily k průmyslové škole, kde se poklonil památce Jana Zajíce a položil květiny u jeho busty.

Šumperský a jesenický deník vzpomíná na Václava Havla

Na radnici jej následně přivítal starosta Ctirad Medlík. Oběd se podával v hotelu Grand. Následovala návštěva Galerie Jiřího Jílka a domova důchodců. V sále divadla pak Havel hodinu odpovídal na dotazy lidí.

„Já jsem si naplánoval, že každý měsíc navštívím na jeden nebo dva dny nějaké místo nebo region. Do Šumperka jsme byl už dříve zván, a jelikož jsme byl včera v Olomouci, spojil jsem to s návštěvou Šumperka, kde jsem poprvé v životě. Orientace této cesty je spíš směrem k různým sociálním otázkám, zdravotnictví a školství a bylo to pro mě velmi zajímavé. Byl jsem dojat vlídným přijetím šumperských občanů,“ řekl prezident tehdejší redaktorce radničního zpravodaje.

Běžkování na Skřítku? "Jde to, ale dře to"

29. září 1995 zavítal Václav Havel do Jeseníku. Jeho tehdejší návštěva se nesla v duchu připravovaného zřízení samostatného okresu Jeseník, ke kterému došlo 1. ledna 1996.

„Přál bych vám, aby tento fakt ve vás posiloval hrdost na váš krásný kraj, aby posiloval vaši občanskou iniciativu, vaši naději, vaši touhu po smysluplném životě,“ vzkázal lidem shromážděným na Masarykově náměstí.