Během sezóny 1970 se taktéž začala v Šumperku hrát i divizní soutěž. Lokomotiva skončila na čtvrtém místě za celky MŽ Olomouc (vítěz divize) a duem Karviná "B" a VŽKG "B". Na šumperských hráčích již byla poznat nepoměrně lepší fyzická zdatnost a také lepší bruslařské schopnosti a rychlost.

O rok později již Šumperk triumfoval a stanul tak tváří v tvář bojům ve II. lize. I zde se projevila kvalita klubu podpořená soustavnou přípravou v kryté hale - Šumperk postoupil během pouhých čtyř let z okresního přeboru do ligy. Až do této soutěže pomohli klubu hráči, kteří pobírali hokejové zkušenosti od svých mladých let právě v Šumperku, přičemž první krůčky na ledové ploše absolvovali na okolních rybnících v Postřelmově, Rudě či Bohdíkově.

V ročníku 1972/73 se Šumperk utkával v mistrovských utkáních s takovými týmy jako TJ Vítkovice, TJ Gottwaldov, Ingstav Brno, Dynamo Jihlava či Slezan Opava nebo Dukla Hodonín. I přes tragický úvod sezóny se nakonec podařilo hokejistům soutěž udržet, čemuž pomohli i diváci, kterých se na utkání scházelo přes 3000.

Následně byla soutěž reorganizována a mužstvo bylo zařazeno do nově vzniklé II. NHL. Kádr tvořený většinou z domácích odchovanců, který byl doplněn několika posilami z brněnských klubů Ingstav a Zetor (největší hvězdou byl bývalý československý reprezentant Ivo Winkler), ve dvou následujících letech uhrál výsledky postačující na střed tabulky II. NHL skupiny C - v klubu se objevili další hvězdy - např. brankář Fous nebo další reprezentant, útočník Stanislav Prýl.

Zdroj: dracisumperk.cz