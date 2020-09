Jediná protialkoholní záchytná stanice v kraji se nachází v Olomouci. Cesta z Jeseníku do vojenské nemocnice přesahuje sto kilometrů a trvá téměř dvě hodiny. Pro srovnání: za stejnou dobu dojede průměrný řidič z Olomouce k Jihlavě nebo na okraj Bratislavy.

Odvoz jednoho opilého tak spolu s nezbytnými administrativními úkony „vyřadil“ ze služby dvojčlennou hlídku na více než pět hodin.

Vedení jesenického územního odboru Policie ČR se proto spolu s ředitelem městské policie v Jeseníku domluvilo na spolupráci.

„Protože strážnici musí zabezpečit chod městského kamerového systému a také pult ochrany, do Olomouce vyjíždí policista společně s jedním strážníkem. Tak je zabezpečen chod jak státní policie, tak policie městské,“ popsala policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Nový systém funguje dva měsíce. „Za tu dobu jsme odváželi čtyři osoby, z toho dvě za asistence Policie České republiky. Dva lidé se do Jeseníku už nevrátili,“ shrnul ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

Pro srovnání: v předcházejícím roce skončil na olomoucké záchytce z Jesenicka jediný opilý člověk.

„Je to i vzkaz pro občany, že nám není jedno, co se ve městě děje, a že se snažíme hledat různé způsoby řešení. Toto je jeden z nich,“ řekla k nové praxi starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Čtyřkolkou, kterou jde dobře umýt

Nová praxe pomohla zdravotnickým záchranářům a personálu jesenické nemocnice. V jejich rukou dosud opilí lidé končili. Právě zdravotnické záchranáře nyní město požádalo o poskytnutí vyřazeného sanitního vozu. Tím by strážníci s policisty opilé do Olomouce převáželi.

„Jde o to, aby to byla čtyřkolka, v zimních podmínkách v našem regionu bývá sjízdnost komunikací horší. Měli jsme požadavek, aby ve voze zůstalo lehátko s kurty. Prostor sanitky se dá lépe dezinfikovat, je z nerezu, lze jej omýt tlakovou vodou i dezinfekcí. My jsme nyní limitováni vozidlem, máme tam polstrování, koženku. Ty osoby jsou většinou kontaminovány nebo nemocné. Proto je potřeba zvýšený důraz na hygienu i dekontaminaci vozidla,“ objasnil Martin Novotný.

Protialkoholní záchytnou stanici zřizuje kraj. S jeho vedením představitelé Jeseníku o neudržitelnosti situace jednají dlouhodobě. Počet převezených do záchytné stanice z Jesenicka bude při dalším vyjednávání argumentem.

„Žádostí o poskytnutí vyřazeného sanitního vozu řešíme problém vzdálenosti záchytné stanice. Je to cesta, kterou chceme jít. Znásobí se nám výdaje za dopravu těchto lidí. Dál budeme s krajem mluvit o podpoře alespoň v této oblasti,“ uzavřela starostka.