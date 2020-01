Hráči z města legendárních Tatrovek si v minulém kole zvedli sebevědomí drtivou výhrou 8:0 nad beznadějně posledními Moravskými Budějovicemi a tentokrát si dokázali vyšlápnout i na vedoucí mužstvo soutěže.

Lídr tabulky se na ledě Kopřivnice musel obejít bez svého kapitána Petra Gewiese, jeho céčko na dresu pak pro tento duel převzal centr první útočné formace Jan Milfait.

Po dvouzápasové pauze se naopak do sestavy Draků vrátil klíčový obránce Tomáš Drtil. A právě zadák s extraligovými zkušenostmi z Kladna se asistencí podílel na úvodní trefě středečního klání z hole Jakuba Müllera.

Těsný náskok však hosté do přestávky neuhlídali, když domácí celek necelou půlminutu před první přestávkou srovnal na 1:1.

Hubený výsledek následně vydržel až do konce normální hrací doby a vítěze tak muselo určit až prodloužení, ve kterém se nakonec radovali domácí.

Po 118 vteřinách nastaveného času rozhodl o úspěchu kopřivnického mužstva jeho nejlepší střelec Dominik Suchý.

Draci si poté připsali teprve čtvrtou porážku v dosavadním průběhu letošní soutěže, z toho podruhé neuspěli v prodloužení.

„Z mého pohledu to je zasloužená prohra. V první třetině jsme byli neukáznění a zbytečně šli do kabin za stavu 1:1. Ve druhé jsme si sice vytvořili velkou převahu, ale málo jsme stříleli a chyběl důraz do zakončení. I když jsme asi měli trošku více ze hry i ve třetí části, tak nás dle mého názoru o vítězství připravila ta druhá. V ní jsme měli soupeře víc než na lopatě, ale nevyužili jsme toho,“ okomentoval nevydařený duel na klubovém webu kouč Draků Martin Janeček.

Také další dva zápasy sehraje Šumperk mimo své mantinely. Tuto sobotu zajíždí do Hodonína, o týden později se představí ve Žďáru nad Sázavou.

HC ISMM Kopřivnice – Draci Šumperk 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Daron (Gola), 62. Suchý (Štěpánek) – 11. Müller (Drtil, Sedlák). Rozhodčí: Novák – Konvička, Hranoš. Vyloučení: 3:4, bez využití. Diváci: 601.

Šumperk: Peksa – Drtil, Sedlák, Kabelka, Haloda, Plhal, Řezáč – Jaroš, Milfait, Vachutka – Kofroň, Spratek, Hroch – Krejčiřík, Antonov, Scheuter – Urban, Müller, Haluza. Trenér: Martin Janeček.