Mladá žena z Lipové-lázní nastoupila na univerzitu v Cambridgi letos na podzim. Konkrétně na proslulou kolej Trinity College, mezi jejímiž absolventy jsou členové britské královské rodiny, šest britských premiérů a jednatřicet nositelů Nobelovy ceny.

„Naštěstí mám zkušenost s kolejní školou z Open Gate, takže pro mě nebyl takový šok, že se celý týden pohybuji v jednom areálu. Kolej je uzavřená komunita, víceméně se pohybuji jen mezi svými spolužáky. Na druhou stranu je Británie jiná kultura a jiná země. Mám trochu problém s tím, jak tam jezdí autobusy, stále jsem si nezvykla, že u kohoutku mají rozdělený vývod pro studenou a teplou vodu,“ poznamenává.

Akademický rok v Británii se dělí na tři trimestry. Dva studijní a poslední zkouškový. Specifikem vysokoškolského studia je život v rámci koleje, kde člověk tráví prakticky veškerý čas. Součástí areálu koleje je jídelna, knihovna či kavárna.

Důraz na akademično

„Člověk má možnosti si kdykoli vyjít do města, ale protože se klade velký důraz na akademično, nemá ani potřebu. Učení je tolik, že je lepší se na něj ty dva měsíce soustředit. Pak máme měsíc a půl prázdniny, kdy můžeme všechny jiné aktivity dohnat,“ popisuje Thea Kratochvílová.

Studovat ekonomii na jedné z nejproslulejších univerzit světa může mladá žena díky mezinárodní maturitě, kterou absolvovala na plný počet bodů. To se povede pouhé 0,128 procenta ze všech lidí, kteří tuto dva roky trvající zkoušku absolvují.

„Výjimečná si rozhodně nepřipadám. Možná jsem byla sama se sebou spokojená, ale když jsem na univerzitě, kde jsou všichni stejně nebo daleko více chytří, tak se tento můj pocit zase trochu snížil,“ usmívá se Thea Kratochvílová.

Výborná zkušenost na Open Gate

Dalším výrazným impulsem byla zkušenost ze střední školy. Atmosféra na Open Gate žáky motivuje směřovat po jejím absolvování do zahraničí. Theiini vrstevníci tak studují v Tel Avivu, Anglii, Skotsku, Spojených státech amerických Kanadě či Nizozemí.

„Open Gate dodávala studentům sebevědomí a ukazovala jim, že je možné jít do zahraničí. To se na normálních středních školách často neděje. Učitelé studentům o těchto možnostech neříkají, proto se k tomu studenti často neodhodlají,“ míní mladá žena.

Na privátní školu odešla ve dvanácti letech. Motivovali ji k tomu rodiče a také fakt, že systém klasické základky i přes snahu vyučujících neumožňoval individuální přístup nebo důraz na jazyky.

„Open Gate splňovala všechny akademické požadavky, které jsem měla. Byl tam silný důraz na angličtinu a cizí jazyky, na konci byla možnost mezinárodní maturity. Hodně se tam dbalo na individuální přístup a na to, aby se žák mohl vyjadřovat,“ popisuje Thea Kratochvílová.

Jesenicko se nadechuje, říká Thea

Za vzděláním z Jesenicka odešla o několik let dříve, než to bývá obvyklé u jejích vrstevníků.

„Přijde mi, že se Jesenicko v posledních letech povzneslo. Je tu hodně lidí, kteří mají skvělé napady a nebojí se je realizovat. Vznikají tu různé malé podniky, celkově se tu nálada mění. Dříve tento kraj býval ponurý a smutný, teď jakoby se nadechoval,“ říká studentka z Lipové.

Do obce, kde žijí její nejbližší, se vrací, jak jí to studijní povinnosti dovolí. O aktuálním volnu se věnuje rodině, pomáhá také mladší sestře, která se bude hlásit na gymnázia v Jeseníku a Open Gate. První dva týdny volna mají studenti Cambridge zakázáno se učit, hodlá se nicméně věnovat také opakování problematiky kódování.

Případ Thei Kratochvílové ukazuje, že na nejlepší školy světa nemusí vést cesta jen z Prahy nebo Londýna.

„Mají na to i studenti z Jeseníku, pokud budou chtít. Je dobré mít střední školu, která člověku vytvoří zázemí a motivuje ho. Individuálně je to náročnější, ale je to možné. Záleží na píli každého,“ říká.

Do Česka se plánuje vrátit

Značnou překážku pro sebemotivovanější a sebepilnější žáky může představovat finanční stránka studia v zahraničí. „Mé studijní náklady naštěstí plně pokrývá stipendium od rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, která poskytuje podporu nadaným studentům s omezenými finančními možnostmi,“ uvádí mladá žena.

Pokud univerzitu v Cambridge absolvuje, bude mít otevřené dveře do celého světa. Plánuje se však vrátit do České republiky. „Přijde mi, že tato země a lidé v ní mají potenciál. Je to jen o to, aby získali sebedůvěru, která tady občas chybí,“ uzavírá Thea Kratochvílová.