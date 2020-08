Zatímco v éře socialismu vystoupil v jesenickém letním divadle Karel Gott a další hvězdy pop music, v posledních době sloužilo spíše jako skrýš partiček mládeže nebo bezdomovců.

O jeho obnově se ve městě čas od času roky hovořilo, avšak bez výsledku. Oživit tento prostor se v roce 2018 rozhodl spolek Sudetikus.

„Udělali jsme tam asi šest akcí. Jak místo pravidelně ožívalo, přidala se veřejnost. Přišel i dárce, který do obnovy divadla nainvestoval peníze a hezky se to rozjelo,“ popisuje předsedkyně spolku Sudetikus a jesenická zastupitelka Martina Seidlerová.

Oním donátorem je Milan Pospíšil.

„Tady ještě před rokem rostlo dva metry vysoké křoví, z cestičky pod námi lidé divadlo při procházkách městským parkem ani neviděli,“ popsal stav objektu muž.

Veškeré práce financoval z vlastní kapsy a prováděl je vesměs svépomocí. Objekt tak dostal nové boční schodiště na pódium, okenní mříže a dveře, rozvody elektřiny s osvětlením, betonovou podlahu pódia nahradil plastový recyklát s izolací.

„Došlo na opravu říms a stříšek včetně hlav opěrných zídek, kolem jeviště i schodiště na pódium je nové zábradlí, v novotě je také sociální zařízení pro účinkující,“ vyjmenovává další novinky představující stovky hodin práce Monika Nepejchalová, vedoucí oddělení majetku jesenické radnice.

„Mohu děkovat tisíckrát a stále by to bylo málo,“ říká starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Finance do opravy letního divadla vkládá i město. Nechalo například vybudovat toalety nebo odvézt stavební suť.

V opraveném amfiteátru se tak letos po letech poprvé odehrávají i městské akce. Jedná se zejména každý čtvrtek o promítání letního kina.

„Lidé jsou nadšeni, že se to opravuje. Konkrétně ohlasy k prostoru zatím nemáme. To se ale tento týden zřejmě změní. Ve středu by se měly instalovat do hlediště lavičky. Být by jich tu mělo třicet, na každou se vejdou tři lidé. To bude největší zásah, který lidé uvidí. Doteď jsme tam dávali plastové židle, pivní sety a někteří lidé chodily na deky,“ popisuje ředitelka Městských kulturních zařízení Jeseník Petra Fusová.

Lavičky do letního divadla pořizuje město. O jejich pořízení rozhodli sami obyvatelé Jeseníku v rámci participativního rozpočtu.

„Mým snem je, aby pódium letního divadla bylo zastřešené. Některé akce by se tak mohly konat i za nepříznivého počasí. Navíc bych na pódium umístil i lavičky, aby si maminky měly kam sednout, když je v parku překvapí déšť,“ dodává Milan Pospíšil.

Vedení města se myšlence zastřešení pódia nebrání.

„Přikláníme se k variantě lehké konstrukce, která by se na zimu rozložila a uschovala. Určitě bychom měli být připraveni tak, abychom mohli v případě vypsání dotačního titulu podat žádost,“ reaguje starostka města Zdeňka Blišťanová.

Sportovní terminologií řečeno jsou práce na obnově divadla zhruba v poločase.

„Je třeba vyhradit další peníze na zastřešení divadla. To ale může nějaký čas počkat. Důležitější je zázemí. Vnitřní prostory jsou v původním stavu. Je třeba tam udělat zdi, stropy, šatnu pro vystupující. Dohromady to dělá možná milion korun,“ odhaduje Martina Seidlerová.

Spolek Sudetikus se hodlá v rámci obnovy divadla angažovat i nadále.

„S penězi z městského rozpočtu to zatím úplně dobře nevypadá. Chtěli bychom oslovit další dárce, třeba stavitelství, které by nám mohlo pomoci materiálem nebo prací. O peníze bychom zkusili požádat i místní akční skupinu,“ nastiňuje Martina Seidlerová možné plány.