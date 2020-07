Z okna v zadní části radnice visí roura na stavební odpad. Pohled přes zaprášená okna ukazuje, že se vnitřek budovy mění. Například z prostor bývalé Galerie Tunklův dvorec zmizela podlaha i část omítek. Stejně tak zeď, která ji oddělovala od předsálí. Celou budovou je tak tímto místem vidět naskrz.

Město se pustilo do nulté etapy rekonstrukce radnice.

„Vyčlenili jsme zhruba milion korun, aby se radnice vyčistila. O čem víme, že zde do budoucna nechceme, se odbouralo. Různé příčky, novodobé dostavby. V přízemí se otloukla omítka, aby se zdivo trochu vysušilo. Budovu jsme zčásti dostali do fáze hrubé stavby,“ popsal starosta Zábřehu František John.

Na staré radnici sídlil do začátku 90. let 20. století městský úřad, respektive národní výbor. Po přesunutí úředníků do nedaleké budovy zámku se využití pro budovu hledalo marně. Třicet let nedošlo ani na rekonstrukci objektu, který se vedle budovy Jednoty stal nevábnou dominantou Masarykova náměstí.

„Všude je radnice výstavní budovou celého města, jen v Zábřeze jeho ostuda. Už dávno bylo na čase, aby se s ní něco začalo dělat,“ poznamenal místní obyvatel Jindřich Vaněk.

Historický mázhaus v přízemí

Plán využití budovy už město má. V přízemí hodlá obnovit historický mázhaus. Veřejný vstupní prostor, který se nachází například i v domě Pod Podloubím. Mohl by sloužit k výstavám nebo jako kavárna. Přemístit by se do něj mohlo i informační centrum, které v současnosti sídlí v kulturním domě.

V patře by se nacházela multifunkční konferenční místnost, v podkroví pak plnohodnotná galerie. Rekonstrukce by vyšla odhadem na 25 až 30 milionů korun, město by budovu obnovovalo po etapách.

Radní města zadali architektonickou studii budovy společnosti Rusina Frei. Bez DPH vyjde na 350 tisíc korun.

„Zástupci architektonické kanceláře říkali, že objekt nejlépe slouží, když se mu vrátí funkce, kterou měl kdysi. Tento přístup se nám líbil,“ okomentoval starosta John.

Původní funkce by se mohla vrátit i měšťanskému domu, který stojí vedle radnice, ale desetiletí s ní tvoří jeden funkční celek. Od radnice by se měl stavebně oddělit. V přízemí by se nacházel obchod či kanceláře, ve vyšších patrech pak byty. Jeho rekonstrukce se však zatím nechystá.