Ve středu policisté střežili i dálnice. Jedno stanoviště měli na D35 mezi Mohelnicí a Olomoucí u obce Mladeč, druhé na D46 mezi Prostějovem a Olomoucí u obce Olšany u Prostějova. Od čtvrtka se na těchto místech kontroly provádět nebudou.

„Hlídky by se tam měly opět vrátit v pondělí 8. března. Důvodem přerušení kontrol jsou nepříznivé klimatické podmínky, které meteorologové do konce týdne předpovídají. Při zhoršených klimatických podmínkách by zastavování vozidel a kontroly přímo na dálnicích nebyly bezpečné jak pro účastníky silničního provozu, tak pro policisty,“ vysvětlila Marie Šafářová z krajského policejního ředitelství.

Zatímco v pondělí hlídky v kraji zkontrolovaly téměř čtyři tisíce vozidel a valnou většinu porušení pravidel řešily domluvou, od úterního do středečního rána provedly celkem 4 586 kontrol a již rozdávaly i pokuty.

Policisté zjistili 33 přestupků, z toho 12 případů vyřešili domluvou, 13 uložením pokuty v příkazním řízení a deset oznámí správním úřadům.

„Na hranicích okresů jsme nepovolili vjezd pětasedmdesáti vozidlům," informovala Marie Šafářová z krajského policejního ředitelství.

Policistům v kontrolách od úterý pomáhá deset příslušníků Celní správy České republiky a přes tři stovky vojáků.