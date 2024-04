Dvanáct nových sousedů. V Zábřehu vybudovali dům pro hendikepované

Dvanáct nových sousedů budou mít obyvatelé Zábřehu. Nastěhují se do domu v Havlíčkově ulici, který ve středu 3. dubna převzala krajská příspěvková organizace Nové Zámky. Do chráněného bydlení se přestěhují lidé, kteří do nynějška žili v ústavu na Litovelsku.

Dům pro hendikepované v Zábřehu. | Foto: Se souhlasem Olomouckého kraje