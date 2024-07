Městský úřad v Zábřehu začátkem čtvrtého červencového týdne vydal k digitalizaci stavebního řízení prohlášení. V něm konstatoval, že se úředníkům nedaří v novém informačním systému připraveném ministerstvem pro místní rozvoj plnohodnotně pracovat. V systému přetrvávají zásadní nedostatky, a tak byli úředníci 22. července pouze v počáteční fázi evidování podání do systému.

Situace se ani po týdnu nezlepšila. „Městské stavby naštěstí běží podle starého stavebního zákona. Veřejné zakázky aktuální problémy zatím také neovlivňují. Ale směrem k občanům jsme museli vydat toto prohlášení,“ řekla v pondělí 29. července mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová.

Systémy spolu nemluví, manuály neodpovídají

Podle úředníků stavebního úřadu v Jeseníku se teprve po měsíci provozu podařilo částečně vyřešit problém s přidělením rolí. Nový systém není propojen s dalšími systémy státní správy ani s účetnictvím. To znamená, že při vypsání správního poplatku pro stavebníka musí pracovníci všechny údaje zadávat do interního systému radnice, v něm vygenerovat variabilní symbol a ten ručně zapisovat do nového systému.

Nový systém není vůbec intuitivní, naopak je chaotický. Chybí v něm základní tlačítka a množství šablon. Podle manuálů k systému navíc nelze pracovat, protože neodpovídají aktuálnímu stavu programu.

„Integrovaný systém stavebního řízení v jeho současné podobě představuje krok zpět přibližně o třicet let,“ shrnula mluvčí Města Jeseníku Markéta Kaniová.

Špatná situace se ještě zhorší

Získat stavební povolení byl v Česku oproti jiným státům i před změnou zákona běh na dlouhou trať. Situace se nyní přinejmenším dočasně ještě zhorší a nový nefunkční systém není jediným důvodem.