Zábřežský kulturní dům je před rekonstrukcí vyklizený. Z velkého sálu zmizely židle i reflektory. Jedna z mála věcí, která třetí lednovou neděli zůstávala na svém místě, byla opona. Že jsou dva rozměrné kusy textilie významné, napovídá malý štítek s nápisem „art protis“ našitý na jejím rubu.

„Původně jsem si myslel, že je to firma, ale je to umělecká technika. Byla vynalezena během 60. let v Česku. Jejími průkopníky byli manželé Slavíčkovi. Formou nástěnných textilií tuto unikátní techniku realizovali v brněnském závodu Vlněna. Tamní provoz 02 byl jediné místo na světě, kde se art protis tkalo. Tato textilní technika byla patentovaná, dostala medaile na světové výstavě v sedmašedesátém roce v Montrealu a v sedmdesátém v Osace,“ komentoval údaje uvedené na štítku jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Dílo manželů Slavíčkových z roku 1971 čeká kompletní obnova. Na úterý 23. ledna bylo naplánováno sejmutí opony, narolování na šestimetrový tubus a převoz do restaurátorské dílny v Jindřichově Hradci.

Poslední prohlídka V pátek 26. ledna se zábřežský kulturní dům před rekonstrukcí naposledy otevře veřejnosti. Od 14 do 17 hodin si budou moci lidé prohlédnout velký sál a dotázat se na podrobnosti investiční akce úředníků města.

„Protože je opona nadčasová a poměrně zachovaná, pozvali jsme si odborníka. Konstatoval, že je to opravdu unikát, jednak z hlediska zpracování, jednak kvůli velké ploše. Oba kusy mají dohromady zhruba devadesát metrů čtverečních,“ poznamenal Zdeněk David.

Opona projde obnovou ve firmě Ateliéry tapiserií.