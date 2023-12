„Po víkendu máme v kulturáku výchovné koncerty základní umělecké školy a ve středu dvacátého je zde vánoční večírek firmy Sulko. Ale čtvrteční koncert je poslední veřejná akce,“ potvrdil jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Vyklízení prostor kulturní domu začne po Novém roce. Stěhování bude trvat tři týdny, poté by si měli zástupci stavební firmy objekt převzít k rekonstrukci. Ta má podle smlouvy trvat 365 dní, vzhledem ke stáří budovy se však mohou práce o něco protáhnout.

Velké stěhování

Materiál z kulturního domu bude přestěhován do budovy na Masarykově náměstí 2 připojené ke staré radnici. Infocentrum se zřejmě přestěhuje do prostoru po bývalém obchodu u gymnázia, zaměstnanci Zábřežské kulturní se přesunou do kina. V něm se bude po celý rok odehrávat většina pořadů kulturního domu.

Rekonstrukce kulturáků: Šumperk znovu hledá projektanta, Zábřeh se chystá stavět

„Budou se tam konat akce, které bude možné v tom prostoru pořádat. Budeme tam nabízet všechna divadla, koncerty a další pořady. Nevýhodou je, že sál má ve srovnání s kulturákem zhruba jen třetinovou kapacitu. Není tam ani dokonalé technické vybavení, část techniky budeme muset nahradit. Naopak výhodou je, že prostor je klimatizovaný, je tam elevace a pohodlné sezení. Znamená to větší komfort pro návštěvníky,“ zhodnotil Zdeněk David.

Více akcí pod širým nebem

Ač během příštího roku bude Zábřežská kulturní více akcí pořádat i pod širým nebem, některé se neuskuteční vůbec. Během nadcházející plesové sezony tak budou muset Zábřežané oželet reprezentační ples města nebo Riflový bál.

„Dramaturgie bude omezena provizorními prostorami, taneční odpoledne nebo plesy v kině konat není možné. Do náhradních prostor nepůjdeme. Zaměříme se na naplnění kina zajímavým a přitažlivým programem,“ doplnil Zdeněk David.