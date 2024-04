Gymnazisté spolu se svou učitelkou ocenění obdrželi za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci města na mezinárodní úrovni. Loni v červnu vybojovali v australském Sydney vítězství v soutěže First Lego League. Mezi evropskou špičkou se robotici ze Zábřeha pohybují už dlouhá léta. Své první vítězství z celosvětového klání přivezli z čínského Pekingu už v roce 2017.

Zábřežští loni vyhráli v konkurenci padesáti týmů z celého světa jednu z disciplín soutěže. „Šokovalo nás to. Nečekali jsme, že bychom mohli takto uspět. Když vyhlašovali vítěze a nevyhlásili nás v disciplíně výzkumný projekt, na který jsme byli nejvíc hrdí, brali jsme to tak, že je normální, že nejsme nejlepší. A najednou vyvolali Gyza. Byla to bomba,“ vylíčila loni v červnu Pavlína Horáčková.

Gymnazisté ze Zábřehu vyhráli na světové soutěži. Hrozilo přitom, že neodletí

Cenu si tým se svou vedoucí převzal v rámci setkání u příležitosti Dne učitelů. Na něm vedení města ocenilo místní výjimečné pedagogy.

Ocenění Pedagog města Zábřeha za rok 2023 získala Soňa Švubová z mateřské školy Strejcova za svůj inovativní přístup k výuce, zejména v oblasti hudební a dramatické výchovy. Lenka Kozlanská ze Základní školy Boženy Němcové byla vyznamenána za svůj tvořivý přístup k novým vzdělávacím trendům a za své příkladné sebevzdělávání.

„Jiří Sobotík ze Základní školy Školská byl oceněn za svou práci výchovnou k aktivnímu sportování a reprezentaci školy. Jana Ucekajová ze Základní školy a domu dětí a mládeže Krasohled si cenu odnesla za svou nadstandardní pedagogickou práci v oblasti anglického jazyka a výtvarné výchovy, stejně jako za své mimořádné organizační schopnosti,“ doplnila mluvčí města Lucie Mahdalová.