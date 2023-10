/FOTOGALERIE, VIDEO/ Lezce šplhající po vysoké stěně mohou několik týdnů pozorovat obyvatelé sídliště Severovýchod v Zábřehu. V areálu zdejší základní školy vyrostla lezecká stěna. S patnácti a půl metry je nejvyšší v širokém okolí. Zatím slouží členům oddílu, v budoucnu by mohla i veřejnosti.

Lezecká stěna v Zábřehu. | Video: Petr Krňávek

Lezecká stěna na štítové zdi čtyřpodlažní budovy základní školy vznikla během prázdnin. Zhotovit ji nechal místní lezecký spolek.

„Máme problém s tréninky v zimě. Jezdíme do Mohelnice, do Rovenska, ale je to organizačně náročné. Na zdejším stadionu jsme vymysleli velký projekt, ale zjistili jsme, že je to pro začátek velké sousto. V Zábřeze zatím vhodný prostor pro vnitřní stěnu není. Řekli jsme si, že uděláme nějaký mezistupeň a zatím jsme postavili tohle,“ ukázal na hotové dílo předseda výboru spolku Lezci Zábřeh Radek Unzeitig.

Zdroj: Petr Krňávek

Základ stěny tvoří ocelovo-dřevěná konstrukce připevněná na stěnu budovy. Na ní jsou našroubované překližkové desky, v nichž jsou upevněny jednotlivé chyty. Přímo do konstrukce jsou našroubovány jisticí body.

Výstavba stěny vyšla na 1,3 milionu korun. „Od města jsme měli připravené peníze na projektovou přípravu záměru na stadionu. Protože jsme ho zatím odsunuli na neurčito, využili jsme schválené peníze a posunuli je na tuto stěnu,“ poznamenal Radek Unzeitig.

O zeď školy opřená kolečka napovídají, že část prací odvedli lezci svépomocí. Konkrétně štěrkový prostor pod stěnou a vydlážděný čtverec u bočního vchodu do školy.

VIDEO: Na otevření skateparku dorazili jezdci z celé republiky

V Zábřeze bývala lezecká stěna v místní sokolovně. Již před mnoha lety byla demontována, nyní se nachází v orlovně v sousedním Rovensku. Současná stěna je s patnácti a půl metry nejvyšší v širokém okolí. Splňuje parametry k pořádání závodů, díky osvětlení na ní lze lézt i po setmění.

Změť různobarevných chytů je ve skutečnosti více než desítka lezeckých cest. „Co barva, to lezecká cesta. Jsou odstupňované podle náročnosti. Zatím je tu cest třináct, přibýt by jich mělo ještě deset. Malá děcka jsou ráda, když chytnou, co chytnou. Ale ti zdatnější si vyberou barvu a lezou po ní,“ vysvětlil Radek Unzeitig.

Miliony jen do Olomouce a neprůhledně! Zábřeh naštvalo rozdělování dotací

V současnosti stěna Severka slouží dospělým členům oddílu i necelé čtyřicítce dětí, které na ní ve třech kroužcích každý týden trénují. Do budoucna by ji mohla využívat i veřejnost. To je však podmíněno rekonstrukcí zbývajících prostor školního hřiště a vytvořením pozice správce, který by na zdejší sportoviště dohlížel.

Hřiště u základní školy a domu dětí na sídlišti Severovýchod se rozkládá na zhruba hektarové ploše. Sportoviště ze 70. let 20. století bylo několik desítek let v zanedbaném stavu. V roce 2019 bylo na části plochy vybudováno dopravní hřiště.

Lezecká stěna je druhou částí modernizace prostoru. Město plánuje úpravu celého prostoru tak, aby zde vzniklo opět funkční sportoviště. Jeho součástí by měla být běžecká rovinka, ovál a velké hřiště na míčové hry.

Lepší zázemí i rychlejší pomoc lidem. Záchrance v Zábřehu staví novou stanici