Zemřel Miroslav Macek. Bývalý politik, místopředseda federální vlády, spoluzakladatel Občanské demokratické strany, ale také zubař, překladatel a publicista, který žil v Zábřehu. Zemřel 1. května po krátké těžké nemoci ve věku 79 let.

Miroslav Macek | Foto: DENÍK/Stanislava Rybičková

Před rozpadem Československa zastával významné posty v poslední federální vládě, jejímž premiérem byl Jan Stráský. Byl zde nejen vicepremiérem, ale také ministrem práce a sociálních věcí.

V roce 1992 čelil aféře s privatizací Knižního velkoobchodu. Zjistilo se, že společnost, v níž měl Macek podíl, získala v privatizaci velký nemovitý majetek.

„Často slýchám otázku, jestli těch dvacet let od listopadu 1989 naplnilo očekávání lidí. A odpovídám, že jak koho. Kdo měl vysokánské ambice a myslel si, že se jako mávnutím kouzelného proutku a hlavně bez jeho přičinění všechno změní a budou mu lítat pečení holubi do huby, tak ten musí být děsně zklamán,“ zhodnotil Miroslav Macek polistopadový vývoj v rozhovoru pro Deník ke dvacátému výročí sametové revoluce.

Podívejte se na rozhovor, který Miroslav Macek poskytl Deníku při příležitosti 20 let od sametové revoluce:

Zdroj: DENÍK/Stanislava Rybičková

Zdroj: DENÍK/Stanislava Rybičková

Zdroj: DENÍK/Stanislava Rybičková

Politik byl známý svými často neortodoxními názory i činy. „Proslavil“ se například fackou, kterou uštědřil v roce 2006 tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi na shromáždění stomatologů.

Z vrcholné politiky odešel v roce 2001 poté, co byl kritizován za svou roli poradce a konzultanta pro Erste Bank při privatizaci České spořitelny.

Miroslav Macek se narodil v prosinci 1944 v Litomyšli, většinu života ale prožil na Šumpersku. Má dvě děti – Miroslava a Alexandru. Byl třikrát ženatý. S první manželkou Alexandrou se rozešli v roce 2001. V dubnu téhož roku se podruhé oženil, a to s Janou Blochovou. Manželství skočilo rozvodem o osm let později. V roce 2015 se pak Miroslav Macek oženil potřetí s o 42 let mladší Petrou Hrochovou.

Věnoval se také překladům literárních děl z angličtiny. Přeložil například Shakespearovy Sonety nebo známou knihu Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) od J. K. Jeroma. Vydal také pokračování Saturnina.

Po odchodu z politiky léta psal komentáře na svém blogu Viditelný Macek. Ten poslední je ze 26. března letošního roku. Najdete ho ZDE.