Řidiči, kteří v neděli 15. září večer pojedou mezi Olomoucí a severem kraje, by se měli vyhnout Zábřehu. Klíčový most přes železnici v místní části Ráječek uzavře na několik hodin zátěžová zkouška. Následovat bude dlouho očekávaná oprava mostních závěrů.

Most přes železniční trať má být po dobu zkoušky zcela uzavřen. Obousměrný zákaz vjezdu by měl platit od 18 do 22 hodin. „Datum a časový úsek byl vybrán za účelem co nejmenšího omezení řidičů, kteří během uzávěry mohou využít obousměrně vyznačenou objízdnou trasu ulicemi Ráječek a Skalička,“ upřesnil Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Po nedělním zatěžovacím testu bude od pondělí 16. září následovat částečná uzavírka mostu z důvodu plánované opravy mostních závěrů. „Zpomalený provoz nad vlakovou tratí povede po silnici I/44 kolem dělníků jedním pruhem pro oba směry, kyvadlově podle pokynů semaforů,“ dodal Miroslav Mazal. Rekonstrukce včetně dopravních změn skončí nejpozději za měsíc.

Práce provede společnost Ponvia Construct. Ze tří účastníků výběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku v hodnotě 6,4 milionu korun. Na tuto sumu provede stavební úpravy spojené s výměnou dilatačních závěrů a revizí říms. Součástí zakázky je položení nového asfaltu bez zásahu do prostorového uspořádání mostní konstrukce.

Most o pěti polích převádí silnici I/44 přes mezinárodní železniční koridor z Prahy do Ostravy. Dosahuje délky přemostění 197 metrů, volná šířka činí skoro 12 metrů. Od dokončení jeho stavby letos uplyne 26 let.