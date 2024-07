Ředitelství silnic a dálnic záměr rekonstrukce potvrdilo, uskutečnit by se mohla v nastíněném časovém horizontu. „Aktuálně probíhají jednání související s opravou či dopravním režimem během prací. Termín zahájení činností zatím nebyl upřesněn,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

„Před několika měsíci jsem dával informaci od vlastníka – Ředitelství silnic a dálnic, že se mostní závěry opraví s příchodem jara. Původní záměr byl rozdělit opravu na dvě fáze, opravu mostních závěrů a opravu vozovky. Dle aktuální informace z ŘSD mají práce proběhnout současně ‚koncem léta‘. Uzavírka by měla být částečná, to znamená po jízdních pruzích. O termínu uzavírky bude město Zábřeh informovat,“ uvedl na sociálních sítích starosta Zábřehu František John.

Díra není jediným problémem, který most má. Postaven byl v roce 1998 a od té doby neprošel významnější opravou. Ve špatném stavu jsou závěry, které napojují mostní konstrukci na navazující komunikaci. Nebezpečně je na některých místech zvlněná vozovka.

Velký výtluk se na nájezdu na most nachází přes půl roku. Nápis 11.2023, který spolu s velkým vykřičníkem na vozovku kdosi nasprejoval, postupně bledne. Někteří řidiči uposlechnou dopravní značky, které varují před nerovnostmi a doporučují snížit rychlost a opatrně se snaží díře vyhnout. Jiní výmol za hlasitého bouchání náprav a možná i následného zaklení v kabině přeletí.

I částečná uzavírka si patrně vyžádá nepříjemná zdržení a kolony. Silnice I/44 je páteřní komunikací na severu Olomouckého kraje. Ve městě na téže silnici před časem opravovali most přes Moravskou Sázavu. Rozsáhlá oprava čeká také dvojici mostů přes Lesnickou a Postřelmovskou ulici. Dálniční obchvat města, který by ze současné trasy odvedl tranzitní dopravu, by měl být hotov až v roce 2029.